Es bien sabido que el tratamiento de Ozempic altera mucho las funciones estomacales. Se habla mucho sobre la pérdida del apetitos, las náuseas y la sensación de saciedad. Y es que este medicamento GLP-1 contiene semaglutida, una sustancia que actúa sobre mecanismos relacionados con el control de la glucosa y también puede influir en la regulación del hambre. Incluso algunas investigaciones han encontrado una reducción en el deseo de determinados alimentos durante el tratamiento con Ozempic, incluidos los lácteos, salados, dulces y algunos productos ricos en grasa.

Pero hay un alimento en específico que se ha vuelto recurrente en las búsquedas de Google relacionadas con Ozempic: la pizza. ¿Tienes que despedirte de esta comida si estás llevando a cabo el tratamiento de este fármaco? Usar Ozempic no significa que nunca más puedas disfrutar una rebanada de pepperoni, cuatro quesos o tu combinación favorita. Sin embargo, quizá descubras que esa pizza que antes podías comer sin pensarlo dos veces ahora se siente muy diferente en tu estómago. Y existe una razón.

¿Puedes comer pizza mientras usas Ozempic? Esto podría pasar con tu estómago

La semaglutida hace más lento el vaciamiento del estómago, por lo que la comida puede permanecer ahí durante más tiempo, ayudando a que la sensación de saciedad dure más. Pero aquí está el detalle: los alimentos ricos en grasa, como la pizza, pueden convertirse en una experiencia bastante menos agradable para algunas personas.

No existe una regla que diga que debes eliminar la pizza simplemente por utilizar Ozempic, pero sí notarás que la tolerancia de tu cuerpo a este alimento no es la misma que antes de que tomaras el medicamento. Las náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento y dolor abdominal se encuentran entre los efectos secundarios gastrointestinales más frecuentes de Ozempic. Y como el medicamento puede hacer que la comida salga del estómago más lentamente, comer demasiado de una sola vez puede hacer que te sientas MUY llena.

¿Por qué la pizza podría caerte más pesada?

La pizza tiene una combinación de ingredientes bastante pesada: queso, grasa y, dependiendo de los toppings, carnes procesadas o ingredientes picantes. A eso súmale una porción grande y tienes una comida que puede sentirse muy pesada si ya estás experimentando una digestión más lenta. Eso no significa que automáticamente vas a sentirte mal después de comerla porque cada cuerpo responde de manera diferente, pero si desde que comenzaste Ozempic has notado que después de ciertos alimentos terminas demasiado llena, con náuseas, reflujo o malestar estomacal, es importante que prestes atención a qué comiste y, sobre todo, cuánto comiste.

Lo importante es que cuides tus porciones. En lugar de comerte cuatro rebanadas, come solo dos. Y no, no necesitas convertir tu pizza en una ensalada súper sana para poder comerla, pero sí puedes evitar agregar ingredientes extra grasosos para evitar cualquier malestar. Por ejemplo, puedes cambiar la salchicha o el pepperoni por jamón y piña y tu estómago no sufrirá tanto.

Entonces, ¿puedes comer pizza mientras tomas Ozempic?

Sí, usar Ozempic no significa que la pizza tenga que desaparecer de tu vida. Quizá simplemente cambie la manera en la que la comes. Puede que necesites una porción más pequeña. Puede que ciertos ingredientes ya no te sienten igual. O puede que descubras que puedes comer tu pizza favorita sin ningún problema. Todo se reduce a escuchar a tu cuerpo y a prestar atención a cómo responde tu estómago ante ciertos alimentos.