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comer pizza con Ozempic

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Wellness
¿Puedes comer pizza mientras usas Ozempic? Esto podría pasar con tu estómago
¿Puedes comer pizza si estás usando Ozempic? Te explicamos por qué las comidas grasosas pueden causar náuseas, llenura o malestar estomacal.
Septiembre 17, 2026
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Gabriela Velasco Ceja