Menú
Moda y Belleza
Entretenimiento
Fitness
Equidad
Wellness
Suscríbete
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Búsqueda
Enviar búsqueda
Moda y Belleza
Entretenimiento
Fitness
Equidad
Wellness
Síguenos en:
twitter
instagram
facebook
tiktok
pinterest
comer pizza con Ozempic
Wellness
¿Puedes comer pizza mientras usas Ozempic? Esto podría pasar con tu estómago
¿Puedes comer pizza si estás usando Ozempic? Te explicamos por qué las comidas grasosas pueden causar náuseas, llenura o malestar estomacal.
Septiembre 17, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja