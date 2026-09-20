Ozempic se ha convertido en uno de los medicamentos más comentados de los últimos años, especialmente por algo que seguramente ya viste más de una vez mientras hacías scroll: la pérdida de peso. Aunque fue desarrollado principalmente para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre en adultos con diabetes tipo 2, su efecto sobre el apetito y el peso lo convirtió en protagonista de conversaciones, transformaciones virales y todo tipo de before & after en redes sociales.

Desde celebridades de Hollywood hasta usuarios de TikTok compartiendo cuántas tallas bajaron, gran parte de la conversación alrededor de los medicamentos GLP-1 termina llegando a la misma pregunta: ¿cuánto peso puedes perder realmente?

¿Cuánto peso pierde en total una persona que usa Ozempic? Esto dicen los estudios

Primero, algo importante: no todas las personas pierden la misma cantidad de peso con Ozempic. No existe una cifra mágica que puedas restarle a tu peso inicial para saber cómo terminarás después de varios meses de tratamiento. Sin embargo, en un ensayo clínico incluido en la información de prescripción de Ozempic, personas con diabetes tipo 2 que comenzaron con un peso promedio cercano a los 100 kilos perdieron, después de 40 semanas, aproximadamente 5.6 kg con una dosis de 1 mg y 6.4 kg con 2 mg.

En otro estudio de 30 semanas, la pérdida promedio fue de alrededor de 3.5 kg con 0.5 mg y 6 kg con 1 mg. Hasta aquí podrías pensar: okay, entonces son unos seis kilos. Pero la historia no termina ahí. Hay personas que pierden considerablemente más y otras que pierden mucho menos. Para entender qué tan diferentes pueden ser los resultados, vale la pena mirar el estudio STEP 1: después de 68 semanas, el 86.4% de quienes recibieron semaglutida 2.4 mg había perdido al menos 5% de su peso inicial; el 69.1%, al menos 10%; el 50.5%, al menos 15%; y el 32% había perdido 20% o más.

El peso inicial, la dosis, el tiempo de tratamiento, la alimentación, la actividad física y la respuesta individual del organismo pueden influir en cuánto termina bajando cada persona. En otras palabras: que tu amiga haya perdido 12 kilos no significa que tú también perderás 12. Y que alguien en TikTok asegure que perdió 25 tampoco convierte esos 25 kilos en la nueva regla.

¿Cuál es el promedio de peso perdido con Ozempic?

Si hablamos específicamente de algunos ensayos clínicos de Ozempic, las pérdidas promedio se han situado alrededor de 5 a 6 kilos con determinadas dosis y periodos de tratamiento. Ahora bien, cuando hablamos de semaglutida en dosis utilizadas específicamente para el manejo del peso, las cifras pueden ser bastante mayores: algunas personas han llegado a perder 20% o más de su peso corporal. Para ponerlo en perspectiva, una pérdida del 20% equivaldría aproximadamente a:

Si pesas 70 kg: 14 kg

Si pesas 80 kg: 16 kg

Si pesas 100 kg: 20 kg

Si pesas 120 kg: 24 kg

Pero ojo con ese “20%”: no significa que sea el máximo que una persona puede perder. En los estudios, quienes perdieron 20%, 22%, 25% o incluso más pueden quedar agrupados dentro de la categoría de “20% o más”. Por eso no existe una cifra científica que permita decir el máximo de kilos que puedes perder con Ozempic.

¿Cuánto peso se puede perder con Ozempic o Mounjaro en un mes?

No existe una cifra exacta que indique cuántos kilos perderá una persona durante sus primeras cuatro semanas. De hecho, hay quienes experimentan una pequeña pérdida de peso y quienes no ven cambios en la báscula durante el primer mes.

Como referencia, algunas personas podrían perder alrededor de 1 a 3% de su peso corporal con semaglutida y entre 2 y 4% con tirzepatida durante el primer mes. Por ejemplo, una persona que pesa 80 kilos podría perder aproximadamente entre 0.8 y 2.4 kilos con semaglutida, o entre 1.6 y 3.2 kilos con tirzepatida.