Fue el pasado 16 de agosto cuando Hayden Panettiere lamentablemente perdió la vida a los 36 años de edad. Alrededor de las dos de la tarde, el personal médico y agentes de policía acudieran a la residencia en la que se estaba hospedando la actriz de Heroes y Nashville, ubicada en Greenville, Carolina del Sur, tras recibir un llamado que alertaba sobre una “mujer inconsciente”. Según las grabaciones de las comunicaciones de emergencia obtenidas por People, se escuchó a los funcionarios hablar de una ‘sobredosis’ y un ‘paro cardíaco’. A pesar de que el equipo de emergencia aplicó “soporte vital cardíaco avanzado” y RCP, no fue posible reanimarla y se confirmó su deceso a las 14:32 horas.

El cuñado de Panettiere Zach reveló a TMZ que tenía planes de pasar el día con su hermano Brian y Hayden, pero después de intentar comunicarse con ellos sin éxito, decidió regresar al Airbnb donde se hospedaban. Zach relató que llamó a la puerta con fuerza, lo que despertó a su hermano de la siesta que ambos estaban echando en el sofá. Fue entonces cuando entraron y trataron de despertar a Hayden para ir a comer y se encontraron con una escena completamente inesperada: “Nos dimos cuenta de que estaba inconsciente”.

Sin embargo, la causa oficial de muerte de la artista no había sido confirmada, hasta ahora.

Se confirma la causa de muerte de Hayden Panettiere

Hace algunos días algunos medios revelaron las sustancias mortales que contenía la pastilla que Hayden había consumido antes de su fallecimiento, por lo que la investigaciones también intentarían dar con su proveedor de drogas. De acuerdo con el portal de noticias TMZ, la investigación de las autoridades determinó que Hayden Panettiere tomó una pastilla de oxicodona mezclada con fentanilo, lo que había provocado la sobredosis mortal de la actriz de Héroes. Pero ¿qué arrojó el informe oficial de su muerte?

La autopsia de la actriz de Hollywood determinó que su fallecimiento fue por los efectos tóxicos del fentanilo y otras drogas, como 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. La muerte fue declarada accidental y no se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido con su deceso.