Presley Gerber habló de sus adicciones antes de morir

La familia Gerber-Crawford atraviesa uno de sus momentos más difíciles. El pasado 20 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber y hermano mayor de Kaia Gerber, a los 27 años. De acuerdo con los registros de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, Presley murió mientras se encontraba en un centro de rehabilitación. Hasta el momento, la causa de su fallecimiento no ha sido determinada y la autopsia continúa pendiente.

Tras darse a conocer la noticia, un representante de la familia confirmó su muerte y pidió privacidad durante este momento “muy difícil y doloroso”.

Sin embargo, mucho antes de su fallecimiento, Presley había decidido hablar públicamente sobre una parte de su vida que durante años permaneció detrás de los reflectores: sus problemas de adicción y salud mental.

¿Qué dijo Presley Gerber sobre sus adicciones antes de morir?

Tres años antes de su fallecimiento, Presley habló sobre algunos de los momentos más complicados de su vida durante una entrevista en el podcast Studio 22. El modelo explicó que había atravesado problemas de salud mental y depresión y que una de sus mayores motivaciones para compartir su experiencia era poder ayudar a otras personas que estuvieran pasando por algo parecido.

“Tras haber lidiado con problemas de salud mental, depresión y otras cuestiones asociadas, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo mismo me encontré en un momento dado de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, expresó.

Con el tiempo, Presley se volvió cada vez más abierto sobre lo que estaba viviendo. Incluso creó en redes sociales una serie llamada Mental Health Mondays, donde hablaba de sus propias experiencias con la intención de abrir la conversación alrededor de la salud mental.

En otro video que publicó en Instagram y posteriormente eliminó, Presley también habló sobre las pérdidas personales que había atravesado y cómo habían influido en el momento que estaba viviendo:“Lamentablemente, sufrí muchas pérdidas de diversa índole últimamente, así que eso no es una excusa, pero es la razón por la que estoy donde estoy ahora”, explicó.

Kaia Gerber habló sobre las adicciones de su hermano

Apenas un mes antes del fallecimiento de Presley, Kaia Gerber habló con Vogue sobre cómo la lucha de su hermano contra la adicción había impactado a toda su familia: “Cuando algo así ocurre en una familia, nos afecta a todos por igual”, explicó la modelo y actriz.

Kaia confesó que durante años comenzó a verse a sí misma como “la que no daba problemas” y evitaba pedir ayuda porque sentía que sería demasiado que sus padres tuvieran dos hijos que la necesitaran al mismo tiempo. También habló con orgullo de la decisión de Presley de dejar de esconder lo que estaba viviendo y mostrarse vulnerable públicamente.

Antes de que sus problemas personales se convirtieran en parte de su historia pública, Presley había seguido los pasos de su madre en la moda. Comenzó a modelar durante su adolescencia y trabajó con importantes firmas como Dolce & Gabbana y Calvin Klein.