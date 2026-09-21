Las celebridades que asistieron a la ceremonia que rindió homenaje a Hayden Panettiere en Malibú

Hayden Panettiere murió el pasado 16 de agosto a los 36 años, debido a una sobredosis, y este 19 de septiembre, familiares y amigos se reunieron en Malibú, California para participar de un servicio conmemorativo en honor a la actriz y a su legado.

La ceremonia, que se realizó un mes después de su fallecimiento, contó con la presencia de varias celebridades, entre ellas compañeros de Panettiere de la serie Nashville, así como otros amigos famosos.

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Así fue la ceremonia en memoria de Hayden Paneettiere a un mes de su muerte

De acuerdo con el portal TMZ, la reunión se celebró en una iglesia de Malibú, donde se reunieron cerca de 150 personas para honrar la vida y legado de Hayden, entre ellas celebridades y familiares, donde hubo música, recuerdos, risas y lágrimas.

Entre las celebridades que asistieron estuvieron Connie Britton, Charles Esten, Jonathan Jackson y Lennon Stella, compañeros de Panettiere en Nashville, serie en la que interpretó a Juliette Barnes.

Britton y Esten ofrecieron unas palabras durante la ceremonia, Esten también interpretó una de las canciones que Panettiere cantó en Nashville, y antes del homenaje, se liberaron palomas afuera de la iglesia como parte del emotivo momento.

Las imágenes del homenaje también mostraron a Beverly D’Angelo, Cameron Richardson, Storm Santos y Caroline D’Amore, además de otros amigos y colegas de la actriz como Ruby Rose, Paris Hilton y Evan Ross.

La ceremonia buscó centrarse en la vida de Panettiere y en los recuerdos que dejó entre las personas que la conocieron.

Así fue la ceremonia en memoria de Hayden Paneettiere a un mes de su muerte Getty Images

Los ausentes de la ceremonia en memoria de Hayden Panettiere

Mientras que el padre de la actriz, Alan “Skip” Panettiere, también estuvo presente, su madre, Lesley Vogel, no acudió al homenaje; una fuente cercana a ella explicó que su ausencia se debió a una emergencia familiar; sin embargo, otros señalan que realmente no fue invitada.

Tampoco habrían sido invitados Brian Hickerson, expareja intermitente de la actriz, ni su hermano, Zach Hickerson, quienes además habrían estado junto a la actriz en el momento de su muerte.

Hayden Panettiere también había enfrentado la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien falleció en 2023 a los 28 años debido a complicaciones relacionadas con una válvula aórtica agrandada y un corazón agrandado que no había sido diagnosticado.

La pérdida afectó profundamente a la actriz, quien en 2024 expresó a PEOPLE el dolor que significó despedirse de su único hermano: “Era mi único hermano, y era mi deber protegerle. Cuando lo perdí, sentí que había perdido la mitad de mi alma”.