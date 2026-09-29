¿Ya probaste todos los trucos de TikTok para hacer crecer tu cabello y simplemente no ves resultados? Quizá llegó el momento de probar otros hacks, y no, no te estamos hablando de recurrir a las extensiones. Si llevas meses intentando dejarte crecer el pelo y cada vez que te miras al espejo sientes que sigue exactamente en el mismo lugar, quizá no necesitas esperar otros seis meses.

Necesitas cambiar la forma del corte. Porque aunque ningún corte puede hacer que tu cabello crezca mágicamente varios centímetros de un día para otro, sí existe uno que puede crear la ilusión de una melena mucho más larga.

La forma en la que están cortadas las puntas puede cambiar muchísimo cómo vemos el largo. De hecho, dos personas pueden tener el cabello prácticamente a la misma altura y que una parezca tener una melena considerablemente más larga simplemente por la silueta de su corte.

El corte de pelo que hace que tu cabello se vea mucho más largo

El secreto está en dirigir visualmente la mirada hacia el punto más largo de tu melena. Y para conseguirlo hay un corte que tiene ventaja sobre los demás: el corte en V. La explicación es sencilla: cuando llevas un corte recto, todas las puntas terminan aproximadamente a la misma altura, lo que crea una línea horizontal que visualmente marca exactamente dónde termina tu melena. Por el contrario, el corte en V hace que los laterales queden ligeramente más cortos y que el cabello descienda progresivamente hacia el centro de la espalda hasta formar una V ligeramente marcada.

Inevitablemente, la mirada se dirige hacia el mechón más largo (el que se encuentra en el centro), haciendo que la melena dé la impresión de tener mayor longitud. No tienes más centímetros, simplemente los que ya tienes se aprovechan visualmente mucho mejor.

¿Por qué funciona este efecto?

La misión del corte en V es enfatizar la zona más larga de la melena. Por eso dos mujeres pueden tener la misma longitud de cabello y, dependiendo de cómo estén cortadas las puntas, una puede parecer tenerlo más largo. Mientras que un corte recto puede hacer que las puntas se vean más densas y gruesas, el corte en V crea una silueta más suave y alargada.

Pero hay algo que puede arruinar el efecto principal de este corte: que no haya suficiente densidad en las puntas. Es decir, la diferencia de longitud entre los laterales y el centro no debe ser demasiado larga, sino muy discreta.

¿A quién le favorece el corte en V?

Si ya tienes una melena media-larga o larga, este corte es ideal para ti. Pero no es recomendable para las mujeres que tienen cabello escaso o muy delgado. Si este es tu caso, te convendría probar un corte tipo U para equilibrar la longitud y dar la apariencia de unas puntas más densas.