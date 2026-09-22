Durante años hemos creído que el éxito de nuestras relaciones se basa sólo en la compatibilidad de personalidad o los valores compartidos; sin embargo, una nueva teoría que circula en las redes sociales, asegura que nuestra forma de vestir también influye en nuestras relaciones.

Se trata del llamado “swag gap”, una teoría fashionista enfocada en describir cómo el contraste de estilo entre las dos personas que forman la pareja, puede convertirse en parte de su atracción y cómo puede ayudar a hacer una relación más fuerte.

Te podría interesar: La IA puede predecir si tu relación fracasará con una precisión del 79%

¿Qué significa la teoría de swag gap?

‘Swag’ es una palabra en inglés que suele utilizarse para hablar de estilo, actitud y una manera particular de proyectarse a través de la ropa, por lo que el ‘swag gap’ podría traducirse de forma libre como una “brecha de estilo”.

La teoría se refiere a aquellas parejas en las que sus formas de vestir son notablemente diferentes: mientras una persona puede apostar por looks sofisticados, clásicos o llamativos, la otra prefiere prendas relajadas, deportivas, minimalistas o incluso descuidadas.

En lugar de intentar vestir igual, cada integrante conserva su propia identidad, y es precisamente ese contraste el que puede hacer que la pareja resulte visualmente interesante.

¿Qué es el ‘swag gap’? La teoría fashionista que podría ayudarte a encontrar el amor XNY/Star Max/GC Images

¿Cómo influye el swag gap en las relaciones románticas?

El swag gap surgió como una teoría en las redes sociales, no como una fórmula o estrategia para encontrar el amor, sino más bien como una forma de observar la estética de algunas de las parejas más famosas de Hollywood.

Algunas parejas de celebridades que entran dentro del swag gap son Selena Gomez y Benny Blanco, Hailey y Justin Bieber, Jackie y Adam Sandler, donde ellas lucen glamurosas y sofisticadas, y ellos lucen completamente con looks mucho más casuales y relajados.

¿Por qué el swag gap puede ser tan atractivo?

Aunque no hay evidencia de que los estilos opuestos favorezcan el enamoramiento, el contraste puede resultar atractivo y hacer que una pareja destaque visualmente y llame la atención sin esfuerzo.

Sin embargo, lo más importante es que cada persona conserve su propia identidad y se sienta cómoda con su manera de expresarse.

De hecho, intentar modificar por completo la manera de vestir para coincidir con una pareja puede terminar haciendo que una persona pierda parte de su identidad, y el ‘swag gap’ propone justamente lo contrario: no es necesario combinar los outfits para combinar en el amor.