La IA puede predecir si tu relación fracasará con una precisión del 79%

La Inteligencia Artificial está ganando terreno en las relaciones románticas, y un estudio reciente ha determinado que ya tiene la capacidad para predecir si tu relación tiene futuro o si terminará mucho antes de lo que piensas.

En el estudio, la IA analizaba las conversaciones de las parejas, y encontró que no es lo que se dice, sino cómo se dice, lo que le permite determinar cómo se encuentra la relación con una precisión del 79%.

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¿Cómo es que la IA puede predecir el futuro de una relación?

La Universidad del Sur de California (USC) utilizó IA para analizar la voz de parejas en terapia y logró predecir con 79.3% de precisión si sus relaciones mejorarían o empeorarían, basándose más en cómo hablaban que en lo que decían.

Los algoritmos no solo analizan las palabras, sino también la manera en que las personas hablan, como el tono, las pausas y la intensidad de la voz:

Cambios sutiles en el tono y la frecuencia de la voz, vinculados a emociones como tristeza o desprecio.

La duración de los silencios entre turnos o las interrupciones constantes, señales de falta de conexión.

La energía vocal, capaz de diferenciar una discusión apasionada (que no siempre es negativa) de una conversación apática.

De acuerdo con los resultados, el modelo alcanzó una precisión de alrededor de 79% al predecir si la relación tendería a mejorar o empeorar, incluso tuvo un desempeño ligeramente superior al de los especialistas que analizaron las mismas sesiones utilizando información más amplia sobre la interacción de las parejas.

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La IA no es infalible al determinar el futuro de una relación

El 79% de precisión no significa que la IA pueda predecir una ruptura con certeza. El estudio se realizó con parejas que ya estaban en terapia y, además, investigaciones posteriores muestran que anticipar el futuro de una relación sigue siendo complejo.

Factores como el compromiso, la comunicación, la satisfacción y la forma de resolver conflictos influyen en su evolución, y es aquí donde la IA suele fallar y demostrar que no es infalible, dejando claro que el comportamiento humano tiene ventaja sobre la tecnología, por más avanzada que sea.