Lo que los hombres le preguntan a ChatGPT sobre las mujeres

Tenemos que aceptarlo: casi todas las mujeres hemos recurrido a los conocimientos de ChatGPT para aclarar dudas amorosas. Preguntamos cómo funciona el cerebro masculino en cuestiones románticas y en ocasiones utilizamos la Inteligencia Artificial para aclarar algunas dudas. Pero, ¿ellos hacen lo mismo?

¿Qué preguntaría un hombre sobre ti si supiera que nadie va a juzgarlo? Quizá si todavía piensas en él, cómo saber si realmente te gusta, por qué de repente dejaste de contestarle o, el clásico que probablemente nunca admitiría frente a sus amigos: cómo recuperar a una mujer que perdió. Y es que sí, ellos también sobrepiensan mensajes, tienen dudas e intentan descifrar comportamientos que les parecen difíciles de entender.

Antes de continuar, una aclaración importante: ChatGPT no me permite ver las conversaciones privadas de otros usuarios ni saber qué preguntas hacen específicamente los hombres. Así que esto no es una filtración de sus chats secretos, sino una recopilación editorial de algunas de las dudas sobre amor, atracción y relaciones de los hombres que podrían llevar hasta una inteligencia artificial.

Lo que los hombres le preguntan a ChatGPT sobre el amor y las mujeres

"¿Realmente le gusto?”

Probablemente una de las grandes preguntas universales cuando empiezas a coquetear o a salir con alguien. Miradas, mensajes, quién inicia las conversaciones, cuánto tarda en contestar, contacto físico, ganas de hacer planes… cuando alguien nos gusta, cualquier pequeño comportamiento puede convertirse en motivo de conversación con ChatGPT.

"¿Por qué dejó de hablarme si todo iba bien?”

Aunque no lo creas, ellos también atraviesan crisis ansiosas cuando sienten que la dinámica con la mujer que les gusta está cambiando. Cuando alguien reduce repentinamente el contacto, es fácil revisar mentalmente la última cita, releer conversaciones y buscar ese supuesto mensaje que arruinó absolutamente todo. Pero que una mujer se aleje no tiene una explicación universal. Puede haber perdido el interés, estar atravesando algo personal, haberse dado cuenta de que busca algo diferente o simplemente no sentir la misma conexión.

“¿Cómo saber si mi ex todavía piensa en mí?”

Y aquí viene el giro en la trama que no esperabas: ellos también preguntan si su ex los extraña, no es una experiencia exclusivamente femenina. Después de una ruptura, los hombres también quieren saber si la otra persona también recuerda lo que tuvieron.

“¿Por qué una mujer tarda horas en contestar?”

Cuando te desapareces por ratos de WhatsApp, es posible que comiencen a preguntarse: "¿Qué está haciendo? ¿No le intereso?¿Está hablando con alguien más? Quizá esté trabajando. Quizá esté con sus amigas”. La mente de un hombre también entra en estado de alerta cuando siente que la mujer que les gusta no está disponible como él quisiera.

“¿Cómo saber si está enamorada de mí?”

Los hombres también se vuelven vulnerables cuando se enamoran, y es entonces cuando buscan descubrir si la mujer que les quita el sueño siente lo mismo que ellos. Sin embargo, no existe un comportamiento femenino secreto que revele enamoramiento. Algunas personas son extremadamente cariñosas; otras expresan afecto haciendo cosas por ti, buscando tiempo juntas o integrándote poco a poco en su vida.

"¿Desaparezco para que me extrañe?”

“¿Las mujeres extrañan a un hombre cuando él deja de buscarlas?”, es una de las preguntas que más se hacen los hombres. De ahí el famoso “voy a desaparecer para que me extrañe”. Alejarte de alguien puede hacer que note tu ausencia, especialmente cuando existía una rutina o vínculo emocional. Pero eso no significa que dejar de escribir sea una fórmula psicológica capaz de hacer que cualquier mujer se enamore.

“¿Por qué sigo pensando en ella si ya pasó mucho tiempo?”

Superar a alguien no solo es difícil para el sexo femenino, también los hombres atraviesan por una etapa difícil cuando tienen que desprenderse emocionalmente de alguien que aún aman. Los recuerdos asociados a emociones intensas pueden permanecer durante mucho tiempo, por lo que es normal que ellos también extrañen una etapa, una rutina o la versión de él mismo que existía durante la relación.