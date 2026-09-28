Hablemos sobre cómo reacciona tu cuerpo una vez que comienzas el tratamiento con Ozempic. Los resultados que se observan al inyectarse este medicamento GLP-1 varían según la persona dependiendo de diferentes factores, como la edad, la dosis, el peso inicial, genética, distribución de grasa y los hábitos en general. Pero si hablamos específicamente de algunos ensayos clínicos de Ozempic, las pérdidas promedio de peso se han situado alrededor de 5 a 6 kilos con determinados periodos de tratamiento, aunque esto puede incrementar o disminuir según el paciente. La pérdida de peso ocurre de manera diferente en cada persona, y si bien no existe un orden en el que el cuerpo comience a perder grasa corporal, si hay algunas áreas donde los cambios pueden hacerse más evidentes conforme avanza el tratamiento.

Por ejemplo, es común que la cintura y el abdomen sean las primeras zonas en las que se observan cambios tras iniciar el tratamiento de Ozempic. Después en el rostro, seguido de los brazos, la espalda y finalmente de las piernas y la cadera. A partir de la disminución de peso de estas zonas del cuerpo se han popularizado términos como Ozempic face, Ozempic butt y Ozempic feet, pero ¿cómo se ve realmente un cuerpo que ha perdido más de 15 kilos con este fármaco?

Así podría verse tu cuerpo después de perder más de 15 kilos con Ozempic, según la IA

Cuando una persona pierde una cantidad importante de peso, su cuerpo puede empezar a verse diferente en lugares que quizá ni siquiera esperaba: el rostro puede afinarse, el abdomen reducir su volumen, los brazos verse más delgados y hasta los senos o los glúteos pueden cambiar. ¿Cómo podría verse un cuerpo después de perder más de 15 kilos? Antes de enseñarte el resultado, una aclaración importantísima: no existe un “cuerpo Ozempic” universal y una imagen generada con IA no puede predecir cómo cambiará una persona concreta.

Dos mujeres pueden perder exactamente 20 kilos y terminar con siluetas muy diferentes. Así que nuestra representación es únicamente una visualización conceptual basada en los cambios corporales que pueden acompañar una pérdida importante de grasa y peso, no una predicción médica de lo que Ozempic hará con tu cuerpo. Y sí: hay mucho más detrás que simplemente verte “más delgada”.

Comúnmente, el rostro comienza a verse con menos volumen y soporte. Las mejillas pueden verse menos llenas, la mandíbula hacerse más visible y el rostro adquirir una apariencia más afinada. La grasa visceral del abdomen disminuye, al igual que los senos pierden volumen. Los brazos pueden verse más delgados ya que su circunferencia disminuye y pueden hacerse más visibles algunos contornos musculares. Y aunque no quieras, los glúteos también pueden hacerse mucho más pequeños y las piernas reducir su volumen. Debido a la rápida pérdida de peso, la piel puede quedar laxa de algunas áreas específicas, aunque esto no es una regla general para todos los que se inyectan Ozempic.

Esta imagen generada con inteligencia artificial no pretende mostrar cómo vas a quedar con el tratamiento de Ozemic, sino que pretende visualizar algo mucho más general: qué partes del cuerpo podrían cambiar cuando existe una pérdida considerable de grasa y peso.