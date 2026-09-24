Bajar de peso de forma saludable bajo las indicaciones de un nutriólogo o profesional médico suele hacer que el rostro se vea más definido, pero existe un punto en el que el efecto puede ser completamente distinto: puedes lucir mayor. Esto no tiene nada que ver con que tu piel se haya deteriorado o haya envejecido de la noche a la mañana, sino porque al perder una cantidad considerable de peso también puedes perder parte de la grasa que daba volumen y soporte a tu cara. Esto es lo que les está pasando a algunas personas con Ozempic.

Esto puede ser especialmente evidente cuando la pérdida de peso ocurre rápidamente, como puede suceder en algunas personas que utilizan medicamentos GLP-1. Las mejillas pierden volumen, las sienes pueden verse más hundidas, los ojos parecen más profundos y líneas que antes pasaban desapercibidas se vuelven más visibles. El resultado puede ser similar a los cambios que ocurren naturalmente con la edad.

¿Por qué puedes verte mayor después de tomar Ozempic?

¿Por qué perder grasa de la cara puede hacerte parecer mayor? La grasa de la cara no solo hace que tengamos mejillas más llenas, sino que también contribuye al volumen y contorno del rostro. Por eso, la pérdida de colágeno que se presenta con la edad hace que tu rostro comience a lucir mucho más maduro.

1. Las mejillas pierden su “relleno” natural

La función de la grasa subcutánea es ayudar a mantener el rostro lleno. Por eso, cuando disminuye de forma drástica, los pómulos lucen más marcados y las mejillas más hundidas, dando como resultado el famoso “Ozempic face”.

2. Las líneas de expresión que ya existían se marcan más

Las líneas de expresión y arrugas pueden lucir más profundas cuando pierdes peso debido a que ya no hay “relleno” debajo de la piel, el cual funciona como un cojín de soporte interno.

3. Los ojos pueden parecer más hundidos

Tu mirada también puede cambiar radicalmente debido a que la pérdida de volumen alrededor de los ojos y las sienes puede hacer que la zona orbital se vea más marcada, lo que se asocia con un rostro de mayor edad.

4. La piel puede no adaptarse al mismo ritmo

El rostro puede presentar falta de tensión, fuerza o rigidez en las mejillas, la mandíbula o el cuello cuando el volumen de grasa facial disminuye rápidamente porque la piel no siempre se retrae a la misma velocidad.

No es que Ozempic “envejezca” tu cara

Ozempic face no es un efecto secundario directo del medicamento, sino una consecuencia del adelgazamiento rápido. Una pérdida importante de peso por otros métodos también puede reducir la grasa facial y producir cambios similares en el rostro. No necesariamente tienes más arrugas, quizá ahora tienes menos volumen debajo de ellas.