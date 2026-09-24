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cara envejecida después de adelgazar

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Wellness
¿Por qué puedes verte mayor después de tomar Ozempic?
¿Has notado que el rostro puede verse mayor después de adelgazar mucho? La pérdida de grasa facial puede marcar arrugas, hundir las mejillas y cambiar las facciones.
Septiembre 24, 2026
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Gabriela Velasco Ceja