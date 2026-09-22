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Ozempic face
Wellness
¿Cuántos kilos tienes que perder para que aparezca el ‘Ozempic face’?
¿Después de cuántos kilos aparece el Ozempic face? Te contamos por qué cambia el rostro al perder peso y si existe una cantidad que lo provoque.
Septiembre 22, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja