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por qué te ves mayor al bajar de peso
Wellness
¿Por qué puedes verte mayor después de tomar Ozempic?
¿Has notado que el rostro puede verse mayor después de adelgazar mucho? La pérdida de grasa facial puede marcar arrugas, hundir las mejillas y cambiar las facciones.
Septiembre 24, 2026
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Gabriela Velasco Ceja