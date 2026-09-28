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cuerpo después de Ozempic
Wellness
Así podría verse tu cuerpo después de perder más de 15 kilos con Ozempic, según la IA
¿Qué pasa con tu cara, abdomen, senos, brazos y glúteos después de perder más de 20 kilos con Ozempic? La IA nos ayuda a visualizar los posibles cambios.
Septiembre 28, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja