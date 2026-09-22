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Moda y Belleza

El tono de uñas que hace que tus anillos parezcan más caros

Este tono de uñas elegante y minimalista puede hacer que tus anillos destaquen y tus manos tengan un efecto mucho más sofisticado.

Septiembre 22, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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El tono de uñas que hace que tus anillos parezcan más caros

Getty Images

El color de tus uñas tiene el poder de cambiar por completo la apariencia de tus manos. Mientras que algunos tonos rejuvenecen tu piel y le aportan luminosidad, otros resaltan tu bronceado o hacen lucir tus dedos más delgados. Sin embargo, hay un color que se enfoca en resaltar tus joyas y quizá no lo sabías. Puedes llevar el anillo más bonito del mundo, pero hay algo que probablemente no habías considerado: el color de tus uñas puede cambiar completamente cómo luce en tus manos.

Estamos hablando del efecto quiet luxury, una tendencia que se enfoca en la elegancia discreta en lugar de la ostentación y que hará que tus manos parezcan recién salidas de una campaña de joyería.

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El tono de uñas que hace que tus anillos parezcan más caros

Cuando las marcas de joyería hacen campañas para revelar sus nuevos accesorios, las uñas no suelen ser las protagonistas de los anuncios, todo está pensado para que tus ojos vayan directamente hacia el anillo, el brazalete o el reloj. Por eso, si lo que quieres es que tu joyería sobresalga durante un evento formal, lo que debes hacer es elegir una manicura nude rosado suave, ya que crea una base visual limpia y discreta, haciendo que el brillo y los detalles de tus anillos pueden destacar mucho más.

Pero no se trata de cualquier tono nude. Si eliges un beige opaco o un rosa Barbie, no se logrará el efecto de lujo. La idea es elegir un rosa nude semitransparente, ligeramente lechoso y cercano al tono natural de la uña, pues hace que las manos se vean limpias, delicadas y cuidadas sin robarle protagonismo a las joyas.

¿Funciona con anillos dorados o plateados?

No hay preferencia, con ambos se logra el objetivo. Al ser una base tan neutral, hace que el dorado pueda lucir sofisticado y cálido, mientras que al plateado le da una apariencia de limpieza y contemporaneidad. Y si eres de las que mezcla metales, aún mejor.

Este tono también hace que tus manos se vean más “caras” al instante, pues hace que la manicura luzca limpia, delicada y sofisticada, mientras que el acabado translúcido ayuda a conservar esa apariencia natural que hace que todo se vea mucho más elegante. El truco de las uñas nude rosado translúcido está precisamente en su sencillez. Hay muy pocos elementos compitiendo por atención, dándole oportunidad a la joyería de sobresalir.

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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