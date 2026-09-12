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Moda y Belleza

El color de uñas que te hará ver más arreglada sin esfuerzo

Si quieres una manicura elegante, limpia y que combine con todo, este es el color de uñas que las tendencias de 2026 están poniendo de moda.

Septiembre 11, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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El color de uñas que te hará ver más arreglada sin esfuerzo

Getty Images

Elegir el manicure perfecto que vaya ad hoc con tu personalidad resulta ser una tarea más complicada de lo que pensábamos. Y es que hoy en día existen un sin fin de diseños que se están robando las miradas en los salones de belleza. Hay manicuras que requieren una cita de dos horas o aquellas mucho más sencillas que no necesitan de mayor complejidad para lucir espectaculares. Y luego están las uñas que simplemente hacen que parezca que tienes tu vida bajo control. El color que estamos obsesionadas con llevar durante los últimos meses del 2026 es uno de esos.

Y es que este diseño de uñas tiene el poder de hacerte lucir sofisticada en cuestión de segundos, sin necesidad de colores o efectos brillantes que llamen excesivamente la atención. Te decimos de cuál te estamos hablando...

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El color de uñas que te hará ver más arreglada sin esfuerzo

Hoy te presentamos el color de uñas que te sacará de apuros cuando necesitas verte arreglada y elegante sin invertir horas en el salón de belleza: el milky nude. Se trata de una mezcla entre blanco lechoso, nude y rosa muy suave, aplicada en capas semitransparentes con el objetivo de que la uña natural siga siendo la protagonista.

Este diseño de uñas se encuentra entre las tendencias de manicura de 2026 favoritas de las revistas y blogs de belleza más famosos alrededor del mundo, ya que destaca por ser versatil, elegante y sencillo a la vez.

¿Por qué el milky nude hace que tus manos se vean tan arregladas?

El milky nude es perfecto cuando quieres lucir sofisticada sin llamar demasiado la atención. Su encanto está en la sencillez y en su acabado limpio y pulido, como si naturalmente tuvieras las manos bonitas. Y si últimamente te has vuelto fan del “quiet luxury”, entonces las milky nude nails tienen que estar en tu radar.

Pero ojo: toma en cuenta que el acabado debe ser semitransparente para que el diseño cumpla su propósito. La uña natural debe seguir siendo visible después de que te realicen esta manicura.

¿Qué forma de uña va mejor con el milky nude?

Si quieres un complemento igual de elegante que este diseño, entonces opta por llevar las uñas de forma almendrada, las más sofisticadas y femeninas. Esta forma de uñas son ideales si te gusta verte estilizada sin perder tu toque romántico o si eres una mujer muy femenina que pone atención especial en cada detalle.

milky nails milky nude uñas
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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