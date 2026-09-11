7 combinaciones de colores de uñas poco comunes que sí se ven elegantes y sofisticadas

¿Quién dijo que tienes que elegir un solo color? Atrévete a mezclar tonos que contrastan, se complementan y crean combinaciones inesperadas pero llenas de estilo, pues a veces, la mezcla menos obvia es la que consigue el resultado más elegante y sofisticado.

Esta temporada, las manicuras se alejan de las mezclas predecibles para experimentar con contrastes, tonos inesperados y acabados que aportan personalidad sin perder ese aspecto pulido que hace que las uñas luzcan caras.

Te podría interesar: 5 errores de manicura que envejecen tus manos sin que lo notes y cómo corregirlos

Combinaciones de colores de uñas que son poco comunes pero llenos de elegancia y lujo

Si buscas salir de los tonos tradicionales sin caer en diseños demasiado llamativos, estas combinaciones de colores poco comunes pueden transformar tus uñas en un accesorio elegante.

Verde oliva y rosa empolvado

El verde oliva tiene una personalidad sofisticada, mientras que el rosa empolvado aporta un toque femenino y delicado, y cuando se combinan, pueden crear un contraste inesperado, pero muy equilibrado.

Azul marino y lavanda

Aunque el azul marino suele asociarse con una estética clásica, combinarlo con lavanda cambia por completo su apariencia, y es que el contraste entre un tono profundo y otro pastel consigue una manicura moderna sin perder elegancia.

Chocolate y azul cielo

El marrón chocolate es uno de esos tonos que inmediatamente aportan calidez y sofisticación, y al combinarlo con azul cielo, adquiere una estética mucho más fresca y contemporánea que agregan esa sensación de lujo a tu look.

Gris perla y amarillo mantequilla

El amarillo no tiene por qué ser estridente, en su versión mantequilla, se convierte en un tono suave que puede lucir sorprendentemente elegante junto a un gris perlado, logrando una combinación única y original.

Terracota y azul petróleo

La combinación de tonos cálidos y fríos puede ser una de las formas más interesantes de renovar la manicura, pues el terracota recuerda a la arcilla y los tonos tierra, mientras que el azul petróleo aporta profundidad.

Amarillo mantequilla y azul

Estos tonos crean una combinación fresca y sofisticada que equilibra la suavidad de los tonos pastel con un toque de contraste, el resultado es una manicura luminosa, moderna y diferente, perfecta para quienes buscan salir de los colores tradicionales sin perder elegancia.

Rojo y rosa

Forman una combinación femenina, atrevida y sofisticada que demuestra que dos tonos intensos pueden convivir con mucho estilo, el contraste entre la fuerza del rojo y la delicadeza del rosa crea una manicura llamativa, moderna y perfecta para darle un giro diferente a los clásicos.

La diferencia entre una manicura original y una que puede parecer demasiado cargada suele estar en los detalles.