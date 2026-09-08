Hay algo en septiembre que automáticamente nos hace querer cambiar el esmalte rosa por un café profundo, sacar los suéteres del clóset y fingir que estamos en una cafetería de Nueva York tomando un chocolate caliente. Y este otoño, nuestras uñas están entrando oficialmente en ese mood. De acuerdo a los expertos, los 7 colores que serán tendencia esta temporada son el terracota, verde olivo, azul marino, dusty rose, oyster gray, caramelo y milky white. Sin embargo, hay un diseño específico que ya se está volviendo muy popular este otoño.

Las Chocolate Glazed Donut Nails están de vuelta y tienen todo lo que queremos de una manicura de temporada: son cálidas, elegantes, fáciles de combinar y, gracias al acabado brillante tipo glazed, consiguen que un clásico café chocolate se vea muchísimo más cool y ad hoc al otoño.

Las Chocolate Glazed Donut Nails están de vuelta y son el manicure perfecto para otoño

¿Qué son las Chocolate Glazed Nails?

Si lo primero que te vino a la mente fue una dona de chocolate glaseada, estás en lo correcto. La idea de este manicure es simular un chocolate recién derretido bañado en una capa de brillo. El diseño comienza con una base en tonos café, desde chocolate con leche hasta cacao oscuro, sobre la que se añade un acabado glazed para lograr ese efecto luminoso que es el toque final.

De hecho, el efecto glazed sigue vivo en las tendencias de uñas de 2026 y ahora se está implementando sobre todo, en tonos chocolate. Por eso, para lograr las Chocolate Glazed Donut Nails, es de vital importancia que te aplican el “glaseado” final. Esta capa cromada crea pequeños reflejos que hacen que el color pueda cambiar dependiendo de la luz; tus uñas pueden verse más cálidas, más doradas o incluso más metálicas.

¿Qué tono de chocolate elegir?

Chocolate con leche

Si quieres un manicure más suave y discreto, el tono chocolate con leche le dará luminosidad y dulzura a tus manos.

Cacao oscuro

Si lo tuyo es la sofisticación, el dramatismo y la elegancia, entonces el cacao oscuro es perfecto para ti.

Espresso

El tono ideal para las uñas cortas y minimalistas.

Toffee

Se trata de un café más cálido, con subtonos caramelo. Los acabados dorados son perfectos para este color.

Chocolate con chrome

Una base café cubierta con un chrome fino crea ese efecto de chocolate derretido que todas las it girls están buscando.

Cómo pedirlas en el salón

Cuando llegues al salón de belleza, pide lo siguiente: “Base chocolate o espresso + acabado glazed/chrome muy fino + mucho brillo.”

Si lo que buscas es un diseño de uñas más delicado, elige un chocolate con leche o caramelo. Si quieres algo más sofisticado, opta por cacao oscuro o espresso con chrome.

Si te gustan los postres, y sobre todo el chocolate, dale la bienvenida a las Chocolate Glazed Donut Nails, ¡el diseño conquistará esta temporada!