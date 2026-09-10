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Moda y Belleza

Qué dice la forma de tus uñas sobre tu personalidad: descubre qué tipo de mujer eres

¿Qué dicen tus uñas sobre ti? Descubre si eres una mujer romántica, sofisticada o muy tradicional...

Septiembre 10, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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Qué dice la forma de tus uñas sobre tu personalidad: descubre qué tipo de mujer eres

Getty Images

Aunque no lo creas, tus uñas pueden revelar mucho más sobre ti de lo que piensas. Hay mujeres que cada semana van al salón con una opinión muy clara sobre el manicure que desean hacerse, hay otras que llegan y dicen “hazme lo que quieras”, y hay otras que nunca se paran en el salón de belleza para darle mantenimiento a sus uñas.

El diseño y la forma de tus uñas pueden cambiar completamente la impresión que dan tus manos y pueden dar una idea general de tu estilo. Si bien no existe evidencia científica que permita determinar la personalidad de una persona solamente basándose en sus uñas, sí puedes tomarlo como un divertido test de personalidad basado en tu elección de manicure.

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Qué dice la forma de tus uñas sobre tu personalidad: descubre qué tipo de mujer eres

Uñas redondas: práctica y relajada

Te gustan las cosas bien hechas y funcionales. No te gusta complicarte y tiendes a elegir cosas básicas, seguras y que te hagan sentir bien. Nunca buscas un manicure que complicado, sabes que algo sencillo se te verá bonito, así que no gastas tiempo pensando demasiado en cómo transformar tus uñas.

Uñas ovaladas: elegante sin esfuerzo

Eres una mujer femenina y sofisticada sin esfuerzo. Este tipo de uñas dan una apariencia más alargada a las manos, haciéndolas lucir elegantes. Eres de las mujeres que pueden llevar un manicure nude durante semanas y seguir viéndote impecable.

Uñas cuadradas: segura y directa

Sabes lo que quieres, cómo lo quieres y cuándo lo quieres. Tienes una mente estructurada y definida. Siempre prestas atención a los pequeños detalles y a los look que tienen poder y presencia. Eres una mujer que es imponente ante los ojos de los demás.

Uñas squoval: equilibrada

Eres perfeccionista, pero no demasiado. Tienes tus ideas muy firmes y siempre sigues tus ideales, pero tampoco te cierras a escuchar las ideas y opiniones de los demás. Sabes de lo que eres capaz y la confianza que tienes en ti misma es muy elevada.

Uñas almendradas: romántica y sofisticada

Te gusta verte estilizada sin perder tu toque romántico. Eres una mujer muy femenina que pone atención especial en cada detalle. Siempre te ves impecable y no temes verte demasiado arreglada. A ti no te da miedo llevar una manicure que se note. Tu vibe: “sí, me arreglé, ¿y?”

Uñas stiletto: atrevida

No te da miedo destacar y usualmente eres el centro de atención sin siquiera intentarlo. Nunca pasas desapercibida porque tienes una personalidad opuesta a la tradicional. Tu autenticidad y seguridad son innegables.

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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