A lo largo de los años, el labial rojo se ha convertido en símbolo de feminidad, poder y seducción, unos labios rojos no sólo transforman la belleza femenina, hacen que una mujer parezca más sofisticada, atrevida o incluso más segura de sí misma, ¿pero qué hay detrás de este poder magnético?

De acuerdo con la psicología, no se trata únicamente de maquillaje, el rojo posee una fuerte carga psicológica y cultural que ha convertido a este tono en un clásico imprescindible de la belleza, capaz de llamar la atención y transmitir diferentes emociones con tan solo aplicarlo sobre los labios.

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¿Qué significa el labial rojo?

Expertos en maquillaje y psicología, coinciden en que el rojo destaca visualmente y atrae la mirada hacia los labios, convirtiéndolos en uno de los principales puntos de atención del rostro.

Sin embargo, más que aumentar el atractivo por sí solo, este color puede cambiar la percepción general de la imagen, y por otra parte, los labios son protagonistas en el rostro, y al resaltarlos, causan mayor impacto a la hora de comunicarte.

¿Por qué el labial rojo tiene tanto poder? La psicología detrás de su efecto magnético Getty Images

¿Por qué usar labial rojo eleva tu magnetismo?

Los psicólogos aseguran que el rojo tiene un impacto psicológico en quien lo usa, pues para muchas mujeres, pintarse los labios de rojo funciona como una especie de ritual de transformación, pues cuando lo aplican, pueden sentirse más arregladas, poderosas y atractivas.

Cuando te sientes segura de ti misma, tu actitud cambia y puedes sentir la fuerza de enfrentar lo que sea y a quien sea, incluso si se trata de conquistar a tu crush, pues la seguridad que te da este color es innegable.

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El labial rojo atrae las miradas del sexo opuesto

El labial rojo no tiene un efecto mágico sobre el atractivo, pero sí puede resaltar los labios, transformar la percepción del rostro y reforzar la seguridad de quien lo usa, de ahí que su verdadero poder está en cómo hace sentir a cada mujer: puede convertirse en una declaración de estilo, personalidad y confianza que, décadas después, lo mantiene como un clásico de la belleza.

De ahí que los hombres puedan sentirse más atraídos por mujeres que suelen usar labial rojo, no sólo atrae las miradas, hace que ellas se sientan más empoderadas, seguras y atractivas, y eso por sí solo, cautiva sin esfuerzo.