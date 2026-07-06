¿Rojo, nude o rosa? Lo que tu color de labios favorito dice sobre ti según la psicología

Si bien es cierto que elegimos el color de nuestro maquillaje de acuerdo a los tonos en tendencia o según el evento, también es cierto que tenemos nuestros clores favoritos, sobre todo para los labios.

De acuerdo con la psicología, el color de labios puede asociarse con nuestras emociones y rasgos de personalidad, revelando mucho más de lo que crees sobre ti y la imagen que buscas proyectar antes los demás.

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Lo que el color de tus labios dice de tu personalidad según la psicología

Desde los tonos vibrantes que proyectan seguridad hasta los más suaves que transmiten calma, cada labial puede reflejar aspectos de la personalidad y la forma en que una persona desea ser percibida.

Labial rojo

El labial rojo intenso suele asociarse con confianza, determinación y una personalidad fuerte, y de acuerdo con la psicología del color, quienes lo eligen con frecuencia proyectan seguridad, energía y pasión, además de una actitud dinámica que disfruta de los retos y no teme destacar.

Rosa suave

Los tonos rosados suaves suelen asociarse con una personalidad amable, sensible y empática, la psicología del color establece que, quienes los prefieren transmiten calidez, buscan relaciones armoniosas y reflejan un carácter romántico y emocional que inspira confianza y cercanía.

Lo que tu color de labios favorito dice sobre ti según la psicología Getty Images

Tonos nude

Los labiales en tonos naturales suelen asociarse con una personalidad auténtica, práctica y equilibrada, según la psicología del color, quienes los prefieren proyectan estabilidad emocional, confianza y una imagen discreta, priorizando la naturalidad y la funcionalidad sobre lo llamativo.

Borgoña

Los tonos oscuros como el borgoña o vino se asocian con una personalidad sofisticada, introspectiva y con fuerte identidad, y según la psicología, reflejan elegancia, misterio y una actitud reflexiva, además de una presencia segura que no necesita llamar la atención de forma evidente.

Tonos coral

Los tonos coral o durazno se asocian con una personalidad alegre, espontánea y llena de energía, y quienes los prefieren suelen ser creativas, expresivas y sociables, con una actitud positiva y una gran facilidad para adaptarse a distintos entornos.

Más que revelar quién eres por completo, estas asociaciones muestran cómo los colores influyen en la percepción que tenemos de nosotros mismos y de quienes nos rodean.