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Moda y Belleza

Blush Nails: la tendencia japonesa más chic de uñas que conquista el verano

Inspirada en la estética japonesa, las Blush Nails se perfilan como una de las tendencias más bonitas y sofisticadas del verano.

Junio 29, 2026 • 
Melisa Velázquez
Ideas de Blush Nails que son ideales para lucir este verano

Ideas de Blush Nails que son ideales para lucir este verano

Instagram/@monmayernails

Las Blush Nails, una tendencia de uñas que ha sido inspirada en la estética japonesa, destaca por su estilo minimalista, elegante y natural, que se está postulando como uno de los diseños más buscados y favorecedores del verano por su acabado minimalista, pero lleno de color.

Consisten en un degradado de color en el centro de la uña que se difumina hacia los bordes, creando un efecto similar al rubor de las mejillas, el resultado es un acabado fresco, romántico y sofisticado que no pasa desapercibido.

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Ideas de Blush Nails que son ideales para lucir este verano

El éxito de las Blush Nails radica en su versatilidad, favorece todo tipo de tonos de piel, combina con cualquier estilo y aporta un aspecto limpio y cuidado a las manos, sin dejar de lado la belleza y glamour que puede ofrecer a tus looks.

Blush nails clásicas

Sobre una base lechosa, se aplica un toque de blush en un tono rosado o coral, creando un efecto sutil, femenino y sofisticado que realza la naturalidad de tus uñas, para un look sofisticado y lleno de elegancia.

Con pedrería

Añade un toque de glamour a tus uñas con pequeñas piedras, reflejando tu personalidad y creatividad de forma sutil y elegante.

Blush Nails French

Aunque parezca imposible, puedes llevar esta romántica tendencia a las clásicas uñas francesas para reinventar su estilo y llenarlo de un sutil color para agregar armonía a tu look.

Blush Nails mantequilla

Las uñas amrillo mantequilla se han convertido en clásico atemporal en 2026, y es posible trasladar esta tendencia a las blush nails para conseguir un look sofisticado y lleno de vida para el verano.

Con efecto cat eye

Si buscas un look más llamativo, el efecto cat eye con esmaltes magnéticos aporta un brillo sutil y sofisticado que no pasará desapercibido durante la temporada veraniega.

Blush Nails minimalistas

Para un look más personalizado, puedes agregar pequeños detalles minimalistas como estrellas o relieves en tonos dorados o plateados.

Con su equilibrio entre sencillez, elegancia y frescura, las Blush Nails demuestran que, en ocasiones, menos es más, y este verano lo comprobarás.

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