Old Money Nails: la tendencia de uñas más chic y elegante para el verano

Si bien las uñas con diseños maximalistas y colores vibrantes son una de las apuestas seguras del nail art del verano, la estética de las old money nails está ganando fuerza entre quienes prefieren el lujo discreto, pero con un toque contemporáneo y sofisticado.

Su estética elegante y atemporal estiliza visualmente las manos, convirtiéndolas en la opción perfecta para quienes buscan una manicura refinada y chic durante la temporada veraniega.

Ideas de uñas old money para el verano

Esta tendencia sofisticada, apuesta por uñas de longitud corta o media, formas naturales como almendra suave o cuadrada redondeada, y esmaltes en tonos que combinan con cualquier look.

Rosa empolvado

Si hay un tono que representa a la estética old money, es el rosa empolvado, pues se trata de uno de los tonos nude favoritos por su color suave que transmite elegancia y feminismo de manera natural.

French ombré

El clásico francés se reinventa con una propuesta mucho más moderna, que puede llevarse en tonos metálicos sin llegar a la exageración, aportando elegancia y encanto a tu look.

Milky white

Un clásico que nunca pasa de moda, este diseño se ha convertido en uno de los favoritos del old money por su acabado translúcido y brillante que causa un efecto sofisticado inmediato.

Lavanda

En su versión más suave y cremosa, este tono aporta un toque de color sin perder la elegancia característica de las old money nails, con un acabado delicado y sofisticado que añade personalidad, perfecto para el verano.

Baby blue

Es una opción sutil y sofisticada que aporta frescura sin romper con la estética minimalista de las old money, ya que su tono suave transmite elegancia y serenidad, mientras añades un acabado cromado o glaseado.

Rojo cereza

Sofisticado, femenino y atemporal, este tono aporta un toque de lujo discreto que eleva cualquier look, convirtiéndolo en una apuesta elegante para cualquier ocasión.

Mini french

Se trata de la versión más fina y minimalista del clásico francés, la línea ultra delgada crea una silueta estilizada que combina con cualquier outfit veraniego, y la puedes llevar en el color que más te guste, desde tonos glitter, texturas cromadas o colores de temporada.

Champagne

Su acabado elegante, con destellos delicados, ilumina las manos sin resultar excesivo, convirtiéndose en una opción sofisticada para quienes buscan una manicura clásica con un toque de lujo discreto.

Al final, el verdadero lujo no siempre se presume: muchas veces se refleja en los pequeños detalles.