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Moda y Belleza

Si tienes dedos cortos, estas son las uñas que más te favorecen

Descubre las formas, colores y diseños de uñas que crean un efecto visual de dedos más largos y manos más estilizadas

Agosto 16, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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Si tienes dedos cortos, estas son las uñas que más te favorecen

Getty Images

Existen un sinfín de tonos de uñas y diseños de manicura que, además de ayudarte a mantener tus manos en tendencia, pueden crear un efecto visual que haga que tus dedos se vean más largos, tus manos más estilizadas y tu manicura mucho más elegante. Sin embargo, antes de elegir tu próximo diseño, debes tomar en cuenta la forma y el tamaño de tus dedos para encontrar las opciones que mejor se adapten a ellos.

Por ejemplo, si tienes dedos cortos, quizá creas que llevar las uñas muy largas sea la única forma de alargarlos visualmente, pero no es así. Elegir correctamente la forma, el color y el diseño puede ser mucho más importante que añadir centímetros de longitud. Y aunque ninguna manicura puede modificar realmente el tamaño de tus dedos, sí existen algunos trucos que pueden ayudarte a conseguir una apariencia visualmente más estilizada.

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La forma de uñas que más favorece a los dedos cortos

Uñas almendradas

Las uñas almendradas son una de las mejores opciones si quieres crear la ilusión de dedos más largos. Este diseño se caracteriza por tener los laterales ligeramente estrechos y una punta sutilmente afilada, creando una línea visual que dirige la mirada hacia el extremo de la uña. Lo ideal es llevarlas en una longitud media, ya que no necesitas uñas extremadamente largas para conseguir este efecto. Además, su silueta estilizada puede hacer que las manos se vean más delicadas.

Uñas ovaladas

Otra opción son las uñas ovaladas, especialmente si te gusta llevar las uñas cortas. Gracias a su forma redondeada, suavizan visualmente la silueta de los dedos y evitan el efecto de “corte” que pueden generar las uñas completamente rectas. Si quieres mantener tus uñas naturales y cortas, esta puede ser una de las opciones más fáciles de llevar.

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Uñas squoval

¿Te gustan las uñas cuadradas pero tienes dedos cortos? Entonces la forma squoval puede ser tu mejor alternativa. Este tipo de manicura combina la estructura de las uñas cuadradas con esquinas redondeadas, evitando líneas demasiado marcadas en los extremos. El resultado es una manicura clásica pero ligeramente más suave y favorecedora para quienes buscan estilizar visualmente sus manos.

¿Qué color te ayuda a alargar los dedos?

Si lo que buscas es crear una apariencia más alargada, elige por tonos milky, beige, nude o rosa pálido. Al ser colores similares a la tonalidad natural de la piel, crean una transición más sutil entre el dedo y la uña. Esto crea la ilusión de dedos más largos y manos más estilizadas.

uñas que alargan los dedos uñas para dedos cortos manicura para dedos cortos
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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