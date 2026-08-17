Sparkle Nails: 6 ideas elegantes para lucir unas uñas con destellos sin caer en excesos

Si te gusta el brillo pero discreto, las Sparkle Nails son la tendencia ideal para ti, se trata de diseños luminosos con sutiles destellos de glitter que le dan un toque glamuroso y sofisticado a tu manicure del día a día.

A diferencia de las glitter nails, que van completamente cubiertas de brillo y en tonos intensos, las Sparkle Nails son mucho más discretas, el efecto luminoso es más suave y suele llevarse en tonos nude que mantienen la elegancia y modernidad.

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Cómo se llevan las Sparkle Nails, la tendencia luminosa de la temporada

Desde bases nude hasta detalles metálicos, existen diferentes formas de llevar el brillo de manera delicada y versátil para elevar cualquiera de tus looks con un toque elegante y moderno.

Sparkle french

Una de las versiones más sofisticadas es combinar la clásica manicura francesa con un toque de glitter, donde puedes mantener una base transparente o nude y sustituir la tradicional punta blanca por una línea de pequeños destellos plateados o dorados.

Nude con destellos

Si buscas una manicura minimalista, las uñas nude con pequeñas partículas de brillo son una excelente alternativa, la base en tonos beige, rosa claro o milky white permite que los destellos sean protagonistas sin sobrecargar el diseño.

Glitter ombré

El efecto degradado es otra forma de incorporar brillo sin caer en excesos, la idea consiste en concentrar las partículas de glitter en la punta de la uña y difuminarlas hacia el centro como en la tendencia ombré.

Glitter en una sola uña

Para quienes prefieren una manicura aún más discreta, una buena opción es decorar únicamente una o dos uñas de cada mano, y el resto puede mantenerse en un tono neutro y complementar el diseño con una uña cubierta de glitter fino.

Sparkle en tonos dorados

El dorado aporta una apariencia cálida y sofisticada a las Sparkle Nails. Para evitar que el resultado sea demasiado llamativo, lo ideal es combinarlo con bases naturales como beige, crema, rosa empolvado o transparente.

Efecto soft chrome con brillo

La combinación de un acabado perlado y pequeñas partículas de glitter crea una manicura luminosa y sofisticada, los tonos blancos, rosados y champagne son ideales para conseguir este efecto.

El secreto está en equilibrar el brillo con tonos neutros y diseños sencillos, pues no es necesario cubrir todas las uñas de glitter para obtener un look luminoso y hermoso.