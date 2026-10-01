Cada vez que llega Octubre, en redes sociales surge la llamada “Teoría de Octubre”, un suceso relacionado con este mes, que asegura que el amor se da una segunda oportunidad a través de reencuentros con ex parejas y decisiones sentimentales con historias del pasado.

Sin embargo, antes de caer en esta teoría e ilusionarte con un reencuentro amoroso con tu ex, recuerda que no todo lo que regresa merece otra oportunidad; a veces, lo mejor es aprender del pasado y no repetir los mismos errores.

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¿Qué dice la Teoría de Octubre?

Octubre da inicio al último trimestre del año, y para muchas personas, es la oportunidad perfecta para hacer un balance de todo lo que han vivido durante el año: decisiones, relaciones y asuntos pendientes que buscan aclarar antes de que llegue diciembre.

Esto nos lleva a una especie de nostalgia, sobre todo en lo relacionado con los vínculos afectivos, y aunque se pueden incluir relaciones familiares y amistades, las relaciones amorosas son las principales protagonistas.

Por eso se dice que los ex pueden regresar a nuestras vidas, causando reencuentros amorosos, cierres a relaciones inconclusas o hasta segundas oportunidades.

Todo sobre la ‘Teoría de Octubre’ que asegura que los amores del pasado podrían regresar Getty Images

Octubre también pude traer nuevos comienzos

Por otra parte, en octubre no sólo puedes tener un reencuentro con un ex, también se dice que es el mes de los nuevos comienzos, porque se busca tomar decisiones importantes antes de que termine el año.

Por eso se dice que es uno de los meses donde más relaciones comienzan, se tienen conversaciones pendientes, se definen vínculos o incluso puede cambiar la dinámica de pareja para fortalecer el vínculo y construir una relación más sana.

La idea de octubre como un punto de inflexión se relaciona precisamente con esa sensación de que quedan pocos meses para cerrar el año y comenzar uno nuevo, y se busca poner en orden la vida, por eso se dice que octubre es una especie de “año nuevo”.

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