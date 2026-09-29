El perfume no es sólo un simple accesorio de belleza, pues desde generaciones ancestrales, han visto en las fragancias una función que va más allá de la estética y la apariencia, pues lo consideran una poderosa herramienta de manifestación, suerte y atracción.

De acuerdo con creencias espirituales, aplicar el perfume en los tobillos es un poderoso ritual que te permite establecer intenciones y transformar tu energía para abrir tus caminos y atraer mayor prosperidad y suerte a tu vida.

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¿Por qué deberías ponerte perfume en los tobillos?

Perfumar los tobillos es un ritual que ha pasado de generaciones en generaciones; sin embargo, hoy en día, esta mágica práctica se reinventa con una mirada más contemporánea, donde la fragancia también se ha convertido en un gesto de elegancia, presencia y renovación, pues un perfume refleja la personalidad de cada persona por sus notas olfativas que elige llevar.

Por otra parte, los pies y los tobillos en lo espiritual, simbolizan el soporte y el camino que elegimos recorrer día a día, de ahí el por qué este ritual se ha convertido en una de las formas más poderosas de convertir cada paso en una intención de manifestación.

¿Qué pasa si te pones perfume en tus tobillos? El ritual para abrir caminos y atraer energía positiva Getty Images

Cómo aplicar el perfume en tus tobillos para atraer buena suerte y abrir nuevos caminos

Este ritual es súper sencillo, pues consiste en aplicar un poco de tu perfume favorito en los tobillos antes de salir de casa o después de bañarte; sin embargo, es de suma importancia que siempre lo hagas con una intención clara, pues perfumar los tobillos no basta.

La clave está en visualizar con claridad, qué es aquello que quieres manifestar o hacia donde quieres ir, además de visualizar con seguridad, un camino libre de obstáculos y abierto a nuevas oportunidades.

Mientras aplicas el perfume puedes decir: “Que cada paso que dé me acerque a nuevas oportunidades, abundancia y prosperidad. Camino hacia todo aquello que está destinado para mí”.

Puedes hacer este ritual todos los días o cuando quieras intencionar tu camino, ya sea durante una reunión de trabajo importante, una entrevista, o incluso para una cita romántica, o simplemente cuando quieras intentar tu camino.