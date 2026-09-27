¿Tus chakras están bloqueados? Descúbrelo según tus emociones y cómo puedes desbloquearlos

Si últimamente has sentido miedo, tristeza, enojo o desconexión, algunas tradiciones espirituales relacionan estas emociones con los chakras, los centros energéticos de nuestro cuerpo, que están asociados con la vida y el bienestar.

Aunque no hay evidencia científica de que las emociones bloqueen físicamente los chakras, esta tradición puede servir como una herramienta de introspección para reconocer lo que sientes y detectar aspectos de tu vida que necesitan atención.

¿Qué son los chakras?

En distintas tradiciones de la India, los chakras se consideran centros sutiles vinculados con el cuerpo, la mente y la espiritualidad, el famoso sistema de siete chakras, popular en el yoga y la meditación, relaciona cada uno con determinadas emociones, cualidades y zonas del cuerpo.

Cómo saber qué chakra tienes bloqueado según tus emociones y cómo desbloquearlo

Presta atención a tus emociones y sentimientos para saber cuál de los siete chakras tienes bloqueado y cómo puedes activarlo de nuevo.

Chakra raíz: miedo e inseguridad

El chakra raíz o Muladhara se encuentra en la base de la columna y se relaciona simbólicamente con la seguridad, la estabilidad y el sentido de pertenencia.

Si atraviesas una etapa marcada por miedo, preocupación constante, inseguridad económica o sensación de no tener estabilidad, algunas corrientes espirituales lo relacionan con un desequilibrio en este chakra.

¿Cómo solucionarlo?

Puedes comenzar por recuperar pequeñas rutinas que te hagan sentir estable: organizar tus pendientes, establecer límites, caminar, pasar tiempo en la naturaleza o practicar ejercicios de respiración.

Chakra sacro: culpa y tristeza

El chakra sacro o Svadhisthana se asocia con las emociones, el placer, la creatividad y la capacidad de conectar con los demás, y cuando predominan la culpa, la tristeza, la sensación de estar emocionalmente apagada o la dificultad para disfrutar, algunas interpretaciones espirituales consideran que este centro necesita atención.

¿Cómo desbloquearlo?

Bailar, pintar, escribir, escuchar música, practicar yoga o simplemente dedicar tiempo a algo creativo puede convertirse en un ejercicio de conexión contigo misma.

¿Tus chakras están bloqueados? Descúbrelo según tus emociones y cómo puedes desbloquearlos Getty Images

Plexo solar: enojo y frustración

El chakra del plexo solar o Manipura está relacionado simbólicamente con la voluntad, la autoestima, la autonomía y la capacidad de tomar decisiones, y si últimamente experimentas enojo frecuente, frustración, impotencia o dudas constantes sobre tus capacidades, esta tradición puede interpretarlo como una señal de desequilibrio en esta zona.

¿Cómo trabajarlo?

Establece objetivos pequeños y alcanzables, aprende a decir “no” cuando sea necesario y reconoce tus propios logros.

Chakra corazón: tristeza, duelo y dificultad para soltar

El chakra corazón o Anahata se relaciona con el amor, la compasión, la conexión emocional y la capacidad de dar y recibir afecto, durante una etapa de duelo, tristeza profunda, resentimiento o dificultad para perdonar puede asociarse simbólicamente con este chakra.

¿Cómo desbloquearlo?

No se trata de obligarte a perdonar o dejar atrás una emoción antes de tiempo, puedes comenzar reconociendo lo que sientes. Escribir sobre tus emociones, hablar con alguien de confianza, practicar la gratitud o realizar ejercicios de respiración consciente pueden ayudarte a procesar aquello que estás viviendo.

Chakra garganta: miedo a expresarte

El chakra garganta o Vishuddha está vinculado simbólicamente con la comunicación, la expresión personal y la capacidad de decir lo que piensas, cuando acostumbras callar lo que sientes, evitar conversaciones incómodas o tienes miedo de expresar tus necesidades, algunas prácticas espirituales lo relacionan con un desequilibrio de este chakra.

¿Cómo trabajarlo?

Cantar, leer en voz alta o practicar ejercicios de respiración son otras actividades utilizadas tradicionalmente para trabajar esta zona desde una perspectiva simbólica.

Tercer ojo: confusión y desconexión

Cuando sientes confusión, dificultad para concentrarte, exceso de pensamientos o desconexión de tu propia intuición, algunas corrientes espirituales interpretan estas sensaciones como un posible desequilibrio en el tercer ojo.

¿Cómo trabajarlo?

Reduce durante unos minutos los estímulos externos y busca espacios de silencio.

Chakra corona: sensación de vacío

El chakra corona o Sahasrara representa, dentro de estas tradiciones, la conexión espiritual, la conciencia y el sentido de trascendencia, y una sensación persistente de vacío, desconexión o falta de propósito puede interpretarse simbólicamente como una señal para detenerte y reflexionar sobre lo que realmente quieres.

¿Cómo trabajarlo?

La meditación, el contacto con la naturaleza, la reflexión personal y las prácticas espirituales que tengan significado para ti pueden ser formas de explorar esta sensación.