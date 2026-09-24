El pasado 23 de septiembre se estrenó La hipótesis del amor, la película basada en el best seller del New York Times de Ali Hazelwood. Protagonizada por Lili Reinhart y Tom Bateman, la historia sigue a Olive Smith, una estudiante de doctorado que, en medio de una situación bastante incómoda, termina fingiendo una relación con Adam Carlsen, un profesor conocido por ser brillante, intimidante y nada fácil de tratar. Lo que comienza como un acuerdo conveniente entre dos personas que aparentemente no podrían ser más diferentes poco a poco se complica cuando la química deja de parecer parte del experimento.

Entre ciencia, vida académica, inseguridades y sentimientos que ninguno tenía contemplados, Olive tendrá que descubrir que el amor quizá sea la única hipótesis que no puede comprobar siguiendo una fórmula.

La hipótesis del amor: Lili Reinhart y Tom Bateman revelan si se parecen a sus personajes cuando se enamoran

Lili Reinhart tiene un poco de Adam cuando se enamora

Para Lili, la similitud está principalmente en la forma de comunicar lo que siente. La actriz nos confesó que, cuando se enamora, prefiere no esconder demasiado sus emociones: “Puedo ser un poco como Adam cuando estoy enamorada porque soy muy franca con mis sentimientos”, nos contó.

Y quizá ahí está una de las características más atractivas de Adam: una vez que reconoce lo que siente, no juega demasiado a esconderlo. Lili incluso terminó admitiendo entre risas que tiene “un poquito de Adam”.

Tom Bateman también se identifica con Adam

Tom llegó prácticamente a la misma conclusión, aunque por una razón diferente. Para él, lo que más lo conecta con Adam es la manera en la que el amor consigue cambiar sus prioridades.

“Creo que Adam es un gran personaje que se enamora, ya que, en cierto modo, deja atrás quien solía ser; actúa de manera desinteresada por otra persona”, explicó. Es decir, más que convertirse completamente en alguien diferente, enamorarse significa permitir que otra persona ocupe un lugar importante en tus decisiones y aprender a pensar más allá de ti mismo.

Y cuando Tom le preguntó directamente a Lili si ella también se consideraba una Adam, la respuesta terminó resolviendo el debate: “Ambos somos Adam”.