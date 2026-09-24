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La hipótesis del amor

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Entretenimiento
La hipótesis del amor: Lili Reinhart y Tom Bateman revelan si se parecen a sus personajes cuando se enamoran
Lili Reinhart y Tom Bateman, protagonistas de La hipótesis del amor, nos revelaron cómo son cuando se enamoran y qué tanto se parecen a sus personajes.
Septiembre 24, 2026
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Gabriela Velasco Ceja