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La hipótesis del amor: Lili Reinhart y Tom Bateman revelan si se parecen a sus personajes cuando se enamoran
Lili Reinhart y Tom Bateman, protagonistas de La hipótesis del amor, nos revelaron cómo son cuando se enamoran y qué tanto se parecen a sus personajes.
Septiembre 24, 2026
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Gabriela Velasco Ceja