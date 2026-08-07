Hay perfumes que huelen bien y otros que dejan una impresión difícil de olvidar. Son esas fragancias que hacen que alguien se acerque para preguntarte cuál llevas puesto. ¿La diferencia? Una combinación de notas olfativas, buena fijación y una estela que permanece sin resultar abrumadora. Elegir un perfume siempre será una decisión personal, pero los expertos en fragancias coinciden en que existen algunos que destacan por recibir cumplidos una y otra vez.

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Los perfumes que siempre reciben cumplidos | Los favoritos de los expertos

Coco Mademoiselle – Chanel

Sus acordes combinan notas cítricas, florales, amaderadas y un toque de pachulí y vainilla que le aportan profundidad sin perder frescura. Coco Mademoiselle se ha convertido en uno de los perfumes más icónicos de Chanel gracias a su aroma elegante, femenino y sofisticado. Muchas personas describen esta fragancia como el clásico aroma de una mujer segura de sí misma con un estilo parisino.

Perfumes que huelen a mujer sexy

Libre – Yves Saint Laurent

Las notas principales de este perfume son de lavanda, flor de azahar, mandarina, vainilla, almizcle, jazmín y grosellas negras. Libre de Yves Saint Laurent se lanzó en 2019 y fue creado por Anne Flipo y Carlos Benaïm. Es una fragancia que transmite elegancia y seguridad gracias a su equilibrio entre notas frescas, florales y avainilladas.

Los perfumes que siempre reciben cumplidos, según expertos en fragancias

Baccarat Rouge 540 – Maison Francis Kurkdjian

Perteneciente a la familia olfativa Oriental Floral para hombres y mujeres, Baccarat Rouge 540 se lanzó en el 2017 y se ha convertido en una de las fragancias más comentadas de los últimos años por su aroma inconfundible y su enorme capacidad de dejar estela. Además, sus notas olfativas de almendra amarga, azafrán, jazmín egipcio, cedro de Virginia, ámbar gris, almizcle, cachemira, ambroxan y notas amaderadas son inolvidables. Es descrito por las usuarias como una fragancia desafiante, misteriosa, ligera y sofisticada.

Delina de Parfums de Marly

Esta fragancia, que fue lanzada en 2017 y cuya Nariz es Quentin Bosch, cuenta con unas deliciosas notas olfativas de lichi, ruibarbo, bergamota, nuez moscada, grosellas negras, rosa turca, peonía, almizcle, petalia, vainilla, cachemira, incienso, cedro, vetiver de Haití y caramelo. Muchas usuarias aseguran que evoca el aroma de un bouquet de rosas de lujo y que transmite una sensación de elegancia, feminidad y exclusividad.

Good Girl – Carolina Herrera

Good Girl se ha convertido en uno de los perfumes más populares de Carolina Herrera gracias a su combinación de notas dulces, avainilladas y cálidas con un fondo de cacao y almendra. Tiene una excelente duración y una estela que suele llamar la atención sin resultar excesiva, por lo que muchas personas lo consideran una opción ideal para citas, eventos nocturnos o cualquier ocasión en la que quieras dejar una impresión duradera.

¿Cómo hacer que tu perfume dure más tiempo?

Si quieres que tu perfume dure más horas en tu piel y no pierda su aroma, la forma de aplicarlo y conservarlo puede ser un game changer. Estos son algunos consejos recomendados por expertos en perfumería.

Aplica en puntos de pulso:



Muñecas (evita frotarlas entre sí).

Detrás de las orejas.

Cuello y clavícula.

Parte interna de los codos.

Detrás de las rodillas.

Pon en práctica estos hacks:

