Si terminaste de ver La Hipótesis del Amor en Prime Video pensando que necesitabas urgentemente más de Olive y Adam, tenemos noticias: su historia todavía no termina. Fue el pasado 23 de septiembre cuando se estrenó la película basada en el best seller de Ali Hazelwood, cuya historia la historia sigue a Olive Smith, una estudiante de doctorado que, en medio de una situación bastante incómoda, termina fingiendo una relación con Adam Carlsen, un profesor conocido por ser brillante, intimidante y nada fácil de tratar. Lo que comienza como un acuerdo conveniente entre dos personas que aparentemente no podrían ser más diferentes poco a poco se complica cuando la química deja de parecer parte del experimento.

Apenas unos días después del estreno de la adaptación protagonizada por Lili Reinhart y Tom Bateman, Ali Hazelwood sorprendió a sus lectores con un anuncio que probablemente nadie esperaba: escribió una secuela de La Hipótesis del Amor.

La Hipótesis del Amor tendrá secuela: Olive y Adam regresan en The Two-Body Problem

¿Qué sabemos hasta el momento sobre la secuela? La nueva novela se titulará The Two-Body Problem y llegará a librerías el 2 de febrero de 2027. Y no estamos hablando de un spin-off con otros personajes: Olive Smith y Adam Carlsen volverán a ser los protagonistas y continuarán su historia de amor. Y como si eso no fuera suficiente, hay una segunda noticia: MRC ya está desarrollando una adaptación cinematográfica de la secuela para Amazon MGM Studios, aunque Hazelwood advirtió que el proyecto todavía no está garantizado.

¿De qué tratará The Two-Body Problem?

Ali Hazelwood adelantó que la nueva historia abarcará un par de años en la vida de Olive y Adam y combinará momentos cotidianos de su relación con los problemas profesionales de la etapa posdoctoral de Olive y, por supuesto, los retos que aparecen cuando una relación va madurando con el tiempo. Y Hazelwood ya dejó claro que también habrá espacio para los pequeños dramas de una relación a largo plazo, incluyendo uno particularmente peligroso: decidir qué van a cenar.

La autora explicó que escribir una continuación de La Hipótesis del Amor no era algo que imaginara haciendo hasta hace relativamente poco. Sin embargo, la película y sus protagonistas hicieron que volviera a enamorarse de Olive y Adam, y regresar a estos personajes terminó convirtiéndose en una experiencia que disfrutó muchísimo.

¿The Two-Body Problem también tendrá película?

Hazelwood reveló que MRC está desarrollando una película basada en The Two-Body Problem para Amazon MGM Studios. Medios especializados como Deadline, The Hollywood Reporter y Variety también reportaron que el proyecto está en desarrollo, pero fue la propia autora quien aclaró que “nada está garantizado”, así que por ahora debemos hablar de una película en desarrollo y no de una secuela cinematográfica oficialmente confirmada para producción o estreno.