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¿De qué tratará The Two-Body Problem?


secuela de La Hipótesis del Amor

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Entretenimiento
La Hipótesis del Amor tendrá secuela: Olive y Adam regresan en The Two-Body Problem
Ali Hazelwood anunció The Two-Body Problem, la secuela de La Hipótesis del Amor que traerá de regreso a Olive y Adam en 2027. ¿También tendrá película?
Septiembre 29, 2026
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Gabriela Velasco Ceja