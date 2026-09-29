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secuela de la hipótesis del amor
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La Hipótesis del Amor tendrá secuela: Olive y Adam regresan en The Two-Body Problem
Ali Hazelwood anunció The Two-Body Problem, la secuela de La Hipótesis del Amor que traerá de regreso a Olive y Adam en 2027. ¿También tendrá película?
Septiembre 29, 2026
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Gabriela Velasco Ceja