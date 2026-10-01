Suscríbete
Síguenos en:
Entretenimiento

Este es el plot twist que te espera en octubre, según tu signo zodiacal

Descubre el plot twist que te espera en octubre 2026 según tu signo zodiacal. Amor, trabajo, dinero y cambios inesperados que podrían sorprenderte este mes.

Octubre 01, 2026 • 
Cosmopolitan Mx
el-plot-twist-que-tendras-en-octubre-segun-tu-signo-zodiacal.jpg

Este es el plot twist que te espera en octubre, según tu signo zodiacal

Getty Images

Octubre llega con energía de plot twist. Si septiembre te dejó preguntándote qué demonios estaba haciendo el universo con tu vida, prepárate, porque este mes algunas respuestas podrían empezar a aparecer… aunque probablemente no de la forma que esperabas. Entre decisiones sentimentales, personas del pasado que podrían volver a ocupar espacio en tu cabeza, oportunidades inesperadas y conversaciones capaces de cambiar el rumbo de una relación, octubre viene a mover justo eso que creías tener bajo control.

¿La buena noticia? No todos los cambios vienen a complicarte la vida. Algunos llegan para demostrarte que aquello que no funcionó estaba dejando espacio para algo muchísimo mejor. Así que busca tu signo zodiacal y descubre qué te espera en amor, dinero, trabajo y esas pequeñas dosis de caos cósmico que hacen todo mucho más interesante.

También te puede interesar...
signos zodiacales
Amor y Sexo
¿Cuáles son los signos zodiacales más apasionados en las relaciones íntimas?
Diciembre 12, 2024
 · 
María Dávalos
Amor y astros
Amor y Sexo
¿Cuáles son los signos más atractivos en hombres según la astrología?
Diciembre 10, 2024
 · 
María Dávalos
Estos son los signos zodiacales más pasionales en la cama en mujeres
Amor y Sexo
Estos son los signos zodiacales más pasionales en la cama en mujeres
Enero 15, 2025
 · 
María Dávalos

Este es el plot twist que te espera en octubre, según tu signo zodiacal

Aries (21 marzo - 19 abril)

Has tenido que hacer cambios en tus prioridades y puede ser que no seas la misma,pero recuerda que tienes gente en la que puedes confiar y que está dispuesta a ayudarte: es muy importante saber recibir ayuda, no siempre tienes que ser la fuerte.

Tauro (20 abril - 20 mayo)

Después de tantos procesos y transformaciones es momento de integrar todo lo aprendido, toma las cosas con calma en lo que aterrizas todo. ¡Este proceso te ayudará a conocer mejor tus fuerzas y debilidades para empezar la temporada con todo!

Géminis (21 mayo - 20 junio)

¡Tu área de viajes, expansión, temas filosóficos y estudios estará muy favorecida este mes, Géminis! Es el momento perfecto para aprovechar y tomar ese curso, viajar y expandir tus horizontes.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Los astros te envían mucha energía en tu zona de rutinas y salud, es muy buen momento para empezar a crear hábitos de alimentación y ejercicio. ¡Poner en orden estas áreas te ayudará a conseguir tus metas de salud y bienestar!

Leo (23 julio - 22 agosto)

Cambios y ajustes en tu zona profesional: tendrás más claridad para ver hacia dónde quieres dirigirte. Podrás renovar esos proyectos que tenías o hasta lanzar algo por completo nuevo. ¡Ten cuidado en cómo manejas tus inversiones y dinero!

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

¡Momento de ser un poco menos exigente contigo misma, Virgo! Tanta demanda te tiene un poco drenada, así que intenta disfrutar y reconectar con amistades, probar nuevos hobbies o deportes: te servirá mucho para soltar y sacar todo el estrés acumulado.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

¡Limpieza es la palabra clave para ti en tu retorno solar! Empieza por tu casa u oficina y sigue con tu cuerpo, haciendo un detox, dejando ideas y limitaciones que ya no te van. ¡Verás cómo al soltar, se reacomoda todo para tener más claridad.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Esta temporada es de conectar con tu lado espiritual y filosófico. Busca meditaciones, yoga y todo aquello que te sirva para vincular contigo misma, Escorpio.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Comienza un ciclo para reorganizar tus metas personales, poner prioridad a tus pasiones y lo que en realidad te llena e impulsa. ¡Muy importante en dónde pones tu energía, no te comprometas si no te apasiona, Sagi!

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Aprovecha para tener espacios más relajados: te ayudará a sacar tu lado más creativo. Unir fuerzas con compañeros de trabajo o amistades aumentará la inspiración en tus proyectos y podría traer ideas visionarias y geniales.

Luna Nueva en Géminis del 14 de junio: ¿cómo te afecta según tu signo del zodiaco?

Luna Nueva en Géminis del 14 de junio: ¿cómo te afecta según tu signo del zodiaco?

Getty Images

horóscopos de octubre 2026 horóscopos signos zodiacales octubre 2026
Cosmopolitan Mx
Te sugerimos
¿Qué pasa si te pones perfume en tus tobillos? El ritual para abrir caminos y atraer energía positiva
Entretenimiento
¿Qué pasa si te pones perfume en tus tobillos? El ritual para abrir caminos y atraer energía positiva
Septiembre 29, 2026
 · 
Melisa Velázquez
que-revelo-la-autopsia-de-hayden-panettiere.jpg
Entretenimiento
Se confirma la causa de muerte de Hayden Panettiere
Septiembre 22, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
la-hipotesis-del-amor-tendra-secuela.jpg
Entretenimiento
La Hipótesis del Amor tendrá secuela: Olive y Adam regresan en The Two-Body Problem
Septiembre 29, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
¿Qué significa cumplir años bajo la Luna de la Cosecha?
Entretenimiento
Luna de la Cosecha de septiembre 2026: qué significa cumplir años bajo esta poderosa Luna llena
Septiembre 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez