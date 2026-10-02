El otoño 2026 sigue regalándonos un sinfín de manicuras. Tartán, pumpkin spice, baby boomer, chocolate glazed, latte nails y más se han posicionado entre los diseños favoritos de esta temporada. Sin embargo, para quienes disfrutan de una manicura sencilla y, sobre todo, visualmente limpia, están las uñas vainilla. Ni completamente blancas, ni beige, ni exactamente nude. Esta manicura tiene ese tono cremoso difícil de definir que hace que tus manos parezcan automáticamente más cuidadas.

Y este otoño 2026 tiene todo para convertirse en uno de esos diseños que, a primera vista, parecen muy simples, pero que al ver el resultado terminan por enamorarte. Después de varias temporadas dominadas por las milky nails, las soap nails y todas las versiones posibles de la manicura minimalista, llega una tonalidad que conserva esa obsesión por las uñas naturales, pero les agrega un poquito más de calidez.

Uñas vainilla: cómo llevar la manicura más limpia del otoño 2026

¿Qué son las uñas vainilla?

Piensa en un helado de vainilla: cremoso y ligeramente amarillento. Las uñas vainilla o vanilla nails son una manicura en tonos crema muy claros que se encuentra en algún punto entre el blanco lechoso, el beige y el amarillo mantequilla. A simple vista pueden parecer unas uñas nude o blancas, pero cuando prestas más atención, notas esa calidez cremosa que recuerda al clásico color de la vainilla. El resultado es una manicura limpia y minimalista que va mucho más ad hoc con el otoño que los blancos fríos que solemos llevar durante primavera y verano.

Por qué las uñas vainilla funcionan tan bien en otoño

Otoño no solo significa tonos terracota, borgoña, chocolate o verde oscuro. Las uñas vainilla también entran en este club porque su subtono cálido encaja perfectamente con la paleta que solemos usar durante esta temporada. Además, piensa en los colores de tus outfits otoñales: las uñas vainilla combinan con absolutamente todos ellos.

Uñas vainilla cortas

No necesitas tener uñas largas para lucir unas vanilla nails. De hecho, este diseño en uñas cortas puede ser una de las maneras más bonitas de llevar la tendencia. Puedes elegir una forma redondeada o squoval, mantener una longitud natural y terminar con un acabado ultrabrillante para conseguir una manicura limpia, fresca y prácticamente sin esfuerzo.

French vanilla nails

Y si quieres meterle un poquito más de producción porque te encanta la clásica manicura francesa, puedes pedir en el salón de belleza las French vanilla nails, que cambian el blanco intenso tradicional por un crema mucho más suave. Puedes llevar una base nude con punta vainilla o hacer una francesa difuminada en tonos crema. El resultado se siente menos contrastante que una French clásica y encaja perfectamente con la obsesión actual por las manicuras que parecen naturales, aunque claramente no lo sean.