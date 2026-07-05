Los 8 diseños de uñas minimalistas más bonitos para lucir en el verano

Las tendencias del verano se caracterizan por ser coloridas y muy llamativas; sin embargo, la tendencia minimalista se está consolidando como una de las grandes favoritas para el verano, gracias a su elegancia y gran versatilidad.

Desde acabados translúcidos hasta pequeños detalles florales y delicadas líneas de color, las uñas minimalistas demuestran que, en ocasiones, menos es más, y además de ser sofisticadas, son fáciles de mantener y funcionan tanto para unas vacaciones en la playa como para la oficina o un evento especial.

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Ideas de uñas minimalistas para un manicure elegante y chic en verano

Si buscas inspiración para tu próximo manicure, estos son los diseños de uñas minimalistas que prometen convertirse en los favoritos del verano.

Milky nails

Las uñas con efecto lechoso continúan dominando las tendencias, gracias a su acabado blanco translúcido que aporta un aspecto limpio, saludable y elegante, además de combinar con cualquier tono de piel y cualquier outfit.

Micro french

La clásica manicura francesa se reinventa con una línea ultrafina en la punta de la uña. Puede llevarse en blanco o en tonos vibrantes como amarillo mantequilla, coral o azul cielo para darle un aire veraniego.

Puntos de color

Un pequeño punto de esmalte colocado en el centro o cerca de la cutícula basta para transformar una manicura sencilla, en una expresión de arte, puedes elegir colores pastel o tonos cítricos para conseguir un resultado moderno y divertido.

Flores delicadas

Las margaritas diminutas, pequeñas flores blancas o pétalos pintados a mano aportan un toque romántico y fresco sin recargar el diseño, además son ideales para quienes buscan una diseño femenino y sutil.

Líneas abstractas

Los trazos finos en negro, blanco o colores metálicos crean un efecto artístico y sofisticado, un diseño que destaca por su originalidad y por adaptarse tanto a uñas cortas como largas.

Glazed donuts

El famoso efecto perlado o “glazed” sigue siendo uno de los favoritos, y aplicado sobre una base nude o rosada, aporta un brillo sutil que refleja la luz y consigue un acabado elegante y moderno.

Tonos pastel

En lugar de cubrir toda la uña, los tonos pastel aparecen únicamente en pequeños detalles, como medias lunas, diagonales o puntas, en tonos lavanda, verde menta, durazno y azul bebé son algunos de los colores estrella del verano.

Nude con detalles metálicos

Las bases naturales se elevan con delicadas líneas doradas o plateadas, pequeños puntos cromados o diminutos acentos brillantes.

Este verano, los acabados naturales, los detalles sutiles y los colores suaves serán los protagonistas, confirmando que la sencillez sigue siendo sinónimo de sofisticación.