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Moda y Belleza

Si vas a la playa, estos 6 diseños de uñas serán tu mejor accesorio

El verano es la temporada perfecta para experimentar con colores, texturas y diseños que reflejen la energía de los días soleados.

Julio 02, 2026 • 
Melisa Velázquez
Ideas de uñas playeras para lucir en tus vacaciones de verano frente a la playa

Ideas de uñas playeras para lucir en tus vacaciones de verano frente a la playa

Instagram/@yelin_nail_studio

Si ya estás preparando la maleta para disfrutar de unos días junto al mar, no olvides prestar atención a un detalle que puede marcar la diferencia en tu estilo: una manicura que complemente tus looks y aporte un toque de frescura y personalidad a cada outfit.

Desde tonos inspirados en el océano hasta acabados brillantes que capturan la luz del sol, las tendencias de uñas de esta temporada veraniega apuestan por propuestas frescas, elegantes y muy divertidas.

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Ideas de uñas playeras para lucir en tus vacaciones de verano frente a la playa

Uñas efecto sirena

Se trata de un clásico veraniego que nunca pasa de moda, pues sus acabados aperlados y tornasol son una de las grandes tendencias del verano. Sus reflejos cambian con la luz y recuerdan el brillo del mar, convirtiéndolos en la elección ideal para unas vacaciones en la playa.

Uñas inspiradas en el océano

Conchas, estrellas de mar, olas, peces o pequeñas perlas pueden convertirse en los protagonistas de tus uñas, estos detalles evocan el ambiente costero y aportan un estilo original sin perder sofisticación.

Uñas tropicales

Los diseños con hibiscos, hojas verdes o pequeños motivos florales transmiten el espíritu relajado de las vacaciones, y son ideales para quienes buscan una manicura alegre y llena de personalidad.

Con animales marinos

Los animales marinos son la inspiración perfecta para una manicura llena de color y frescura. Peces, estrellas de mar, tortugas, conchas y corales se combinan con olas, algas y tonos vibrantes para crear diseños que evocan la belleza del océano.

Inspiradas en el surf

Tablas de surf, olas, palmeras, atardeceres y tonos en azul, turquesa, naranja y amarillo se combinan para crear una manicura divertida y relajada, perfecta para quienes quieren llevar el espíritu de la playa hasta la punta de los dedos.

Estrellas de mar

Combinadas con tonos arena, azul marino, blanco o acabados nacarados, crean diseños delicados, elegantes y llenos de encanto, ideales para complementar cualquier look de playa.

Si este verano planeas disfrutar de la playa, cualquiera de estos diseños te ayudará a lucir unas manos impecables y completamente en sintonía con la temporada.

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