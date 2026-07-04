Manicura “uva morada": el tono que va a dominar tu feed este verano

Si ya le diste vuelta a todos los tonos de rosa y rojo que existen, hay un color que está a punto de convertirse en tu nueva obsesión: el “uva morada”. Es ese morado profundo, jugoso, con un puntito de vino, que recuerda exactamente a una uva concord recién cortada, y que se está volviendo viral porque combina lo mejor de dos mundos: se ve dramático en fotos, pero sigue siendo lo suficientemente versátil para usarlo todos los días.
Por qué este morado es diferente a los demás
El problema con muchos tonos morados es que se ven o demasiado apagados, o demasiado “Halloween”. El uva morada resuelve eso porque tiene la profundidad justa: ni tan claro que se pierda, ni tan oscuro que parezca negro bajo ciertas luces. Es ese punto medio que hace que se vea rico y sofisticado sin esforzarse de más.
El contraste que lo hace perfecto para redes
Una de las razones por las que este tono está arrasando en Instagram y TikTok es lo bien que contrasta contra fondos claros, playeras blancas, arena o cualquier fondo veraniego. Es un color que literalmente “salta” en cámara, lo cual lo vuelve ideal si tu contenido gira en torno a fotos de manos sosteniendo bebidas, aretes o cualquier detalle de tu outfit de verano.
Cómo pedirlo con tu manicurista
Para que no haya confusión al pedirlo, puedes describirlo como “morado tipo uva concord, con un poquito de vino pero sin llegar a ser negro”, o de plano llevar una foto de referencia de la fruta. El acabado cremoso es el que más está pegando, aunque también se ve increíble en versión jelly semi-transparente para un efecto más fresco.
Tip para que aguante el calor
Los tonos oscuros tienden a marcar más el desgaste en las puntas cuando hace calor y sudas más de lo normal. Aplica una capa extra de top coat cada 3 días y evita exponer tus manos directamente al sol por periodos largos, ya que esto puede opacar los pigmentos morados con el tiempo.
Ya sea en manicura corta y minimalista o en tus uñas más largas, este tono con actitud es de los que vas a ver por todos lados este verano.