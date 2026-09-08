Dyson CameraJet: el cepillo de dientes que usa una cámara para saber exactamente dónde limpiar

Hay productos que no sabías que podían volverse tech hasta que alguien decide ponerles una cámara, Dyson acaba de hacerlo con el cepillo de dientes.

Presentado por James Dyson en París, DysonCameraJet™ incorpora una cámara capaz de localizar los espacios entre los dientes mientras te cepillas y dirigir hacia ellos un chorro de enjuague bucal. La idea es bastante concreta: atacar esas pequeñas zonas que las cerdas no siempre alcanzan y que también solemos ignorar cuando nos saltamos el hilo dental.

Y sí, probablemente ahora estés pensando en la última vez que usaste hilo dental.Según los datos incluidos por Dyson en su presentación,9 de cada 10 personas no lo utilizan con la frecuencia recomendada, mientras que el tiempo promedio de cepillado es de apenas 45 segundos, frente a los dos minutos recomendados.

El corazón de CameraJet es Gap Optical Targeting™, un sistema de aprendizaje automático que trabaja con una cámara macro de 100,000 píxeles. Durante el cepillado analiza28 imágenes por segundopara identificar y seguir los espacios interdentales.

Cuando encuentra uno, puede localizarlo en aproximadamente 100 milisegundos y dirigir hacia esa zona un chorro cónico de enjuague bucal.Todo ocurre mientras sigues cepillándote.

El sistema funciona con16 millones de líneas de códigoy fue entrenado con 470,000 imágenes dentales recopiladas durante su desarrollo.

La parte interesante está en cómo combina ambas funciones. CameraJet no pretende que primero te cepilles y después utilices un irrigador por separado: el chorro trabaja al mismo tiempo que el cabezal.

Dyson también modificó la forma del agua. En lugar del chorro estrecho habitual de algunos irrigadores, desarrolló uno con forma cónica y mayor cobertura. Según las pruebas de laboratorio descritas por la compañía, esta configuración permite barrer la placa con menor presión sobre encías y esmalte.

Aquí aparece una de las funciones más curiosas: la cámara puede transmitir en vivo lo que está viendo directamente a la aplicación MyDyson™, desde laappes posible consultar mapas de cobertura, información sobre los hábitos de cepillado y limpieza interdental, guías y recomendaciones para detectar qué áreas quizá necesitan un poco más de atención. También permite elegir entre limpieza interdental automática o manual y ajustar la intensidad del cepillado.

¿Y qué pasa con esas imágenes? De acuerdo con Dyson,no se graban ni se almacenan en el dispositivo o en la nube. La cámara se activa durante la visualización en vivo o cuando se utiliza la irrigación automática.

CameraJet utiliza un cabezal con dos tipos de cerdas. Las interiores son ligeramente más firmes y están pensadas para trabajar sobre manchas superficiales; las exteriores son más suaves y recorren la línea de las encías. También habrá una versión Sensitive para dientes y encías sensibles.

Cada cabezal incorpora además una etiqueta RFID que registra las sesiones de limpieza y avisa cuando llega el momento de reemplazarlo. A esto se suma la tecnología de oscilación sónica variable, que modifica continuamente el ángulo de movimiento para mantener las cerdas trabajando incluso en áreas difíciles de alcanzar.

El depósito integrado tiene capacidad para12.5 ml de enjuague bucaly utiliza un sistema diseñado para mantener el flujo incluso cuando sostienes el cepillo en distintas posiciones. La base, por su parte, recarga el dispositivo y puede rellenar ese depósito en aproximadamente tres segundos. También se incluye un estuche de viaje.

El desarrollo tomó seis años y participaron661 ingenieros de Dyson y 30 profesionales de la salud dental de distintas partes del mundo. La compañía también señala que registró 38 patentes relacionadas conCameraJety trabajó con la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Singapur en el desarrollo y validación de una placa bacteriana simulada utilizada durante sus pruebas.

Dyson prepara además una pasta dental sin SLS y de baja espuma, formulada para evitar que la cámara pierda visibilidad durante el cepillado, así como un enjuague bucal pensado específicamente para funcionar con el chorro de precisión.

DysonCameraJet™ tendrá un precio de $9,999 pesos mexicanosy llegará en dos colores: Ultra Blue y CeramicPink.

Así que sí: aparentemente hemos llegado al punto en el que hasta lavarnos los dientes puede incluir cámara, Wi-Fi, Bluetooth, inteligencia artificial y 16 millones de líneas de código. Y, considerando cuántas veces hemos mentido cuando el dentista pregunta “¿usas hilo dental?”, quizá no sea tan mala idea.