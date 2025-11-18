Suscríbete
Las 7 mejores uñas para despedir el otoño

El otoño se va, pero deja una vibra cálida, elegante y sofisticada. Estas son las uñas perfectas para cerrar la temporada con estilo… Y entrar al invierno con un glow irresistible.

Noviembre 18, 2025 • 
Leilani Aviles
1. Marrón cacao glossy
Un clásico otoñal que nunca falla. El tono cacao brillante da elegancia instantánea y combina con absolutamente todo. Perfecto para looks de oficina o tardes con café.

2. Burgundy profundo
El color más emblemático de la transición otoño–invierno. Intenso, sensual y atemporal. Aporta drama sin verse excesivo.

3. Pumpkin spice degradado
El famoso naranja especiado, pero en versión elegante: un difuminado suave hacia nude. Es moderno, cálido y rompe la rutina sin ser exagerado.

4. Nude latte con microbrillos
Ideal si amas lo minimalista. Un nude cálido con destellos sutiles imita la luz suave de otoño al atardecer. Delicado, cálido y súper chic.

5. French invertida en dorado
Clásica, pero con el toque festivo que anuncia las fiestas. La línea dorada en la base de la uña ilumina y estiliza tus manos al instante.

@nanethpecina

✨✨✨french en dorado con efecto espejo 🤩🤩🤩 #uñasesculturales #uñasacrilicas #uñas #uñasdoradas #uñasalmendra

♬ Jingle Bell Rock - aespa

Leilani Aviles
