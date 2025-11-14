Diseños de uñas que gritan “¡Soy team frío!” para este invierno...

A continuación te dejamos unas ideas de uñas (escritas y en links de instagram) para que puedas escoger uno y llevarle a tu manicurista un ejemplo de lo que quieres...

Ejemplos de estilos:

1. Hielo transparente

Un acabado cristalino con brillo suave que imita la textura del hielo. Minimalista, limpio y elegante.

2. Azul polar

Desde tonos pastel a azules profundos, este color es la firma oficial del team frío. Funciona increíble en uñas cortas.

3. Frosted tips

Las french nails se reinventan: puntas blancas difuminadas que parecen escarcha. Sutiles, modernas y súper combinables.

4. Plata metálica

Un clásico invernal. Refleja luz, combina con todo y agrega un toque futurista sin ser demasiado atrevido.

5. Nieve texturizada

Efecto mate con toques de glitter blanco. Perfecto para quienes aman la vibra cozy pero sofisticada.

6. Morado helado

Un tono frío, femenino y poderoso. Le da un twist al clásico nude sin perder elegancia.

7. Gris nube

Neutro, chic y con un aire minimalista que va con cualquier estilo.