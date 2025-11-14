Suscríbete
Moda y Belleza

Diseños de uñas que gritan “¡Soy team frío!” para este invierno...

Si eres de las que aman el invierno todo el año, tus uñas pueden decirlo antes que tú. Estas ideas no solo combinan con tu energía invernal, sino que elevan tu look sin esfuerzo.

November 14, 2025 • 
Leilani Aviles
A continuación te dejamos unas ideas de uñas (escritas y en links de instagram) para que puedas escoger uno y llevarle a tu manicurista un ejemplo de lo que quieres...

Ejemplos de estilos:

1. Hielo transparente
Un acabado cristalino con brillo suave que imita la textura del hielo. Minimalista, limpio y elegante.

2. Azul polar
Desde tonos pastel a azules profundos, este color es la firma oficial del team frío. Funciona increíble en uñas cortas.

3. Frosted tips
Las french nails se reinventan: puntas blancas difuminadas que parecen escarcha. Sutiles, modernas y súper combinables.

4. Plata metálica
Un clásico invernal. Refleja luz, combina con todo y agrega un toque futurista sin ser demasiado atrevido.

5. Nieve texturizada
Efecto mate con toques de glitter blanco. Perfecto para quienes aman la vibra cozy pero sofisticada.

6. Morado helado
Un tono frío, femenino y poderoso. Le da un twist al clásico nude sin perder elegancia.

7. Gris nube
Neutro, chic y con un aire minimalista que va con cualquier estilo.

