Candice Swanepoel aterrizó en México con Victoria’s Secret y Cosmo estuvo ahí

Si hay algo icónico de Victoria’s Secret, sin duda, son sus “Angels”. Las modelos que han protagonizado sus campañas y desfiles durante años, este squad que se ha convertido en representante de la marca y en quienes es difícil pensar sin recordar sus momentos más icónicos junto a VS. Y nunca me lo había cuestionado, pero resulta que una de ellas nunca había visitado Latinoamérica en representación de la marca… bueno, hasta ahora. Pues la semana pasada Candice Swanepoel, la supermodelo sudafricana que se unió a la familia VS en 2007 visitó la CdMx para una visita en la flagship de la marca en Antara.

Justamente antes de pasar a platicar con Candice, hablaba con otras personas que estaban ahí sobre el impacto que ellas y los desfiles de la marca han tenido en nuestras vidas como millennials. Desde juntarnos con amigas para ver la transmisión de un desfile, hasta poder nombrar a todas las VS Angels y en qué año portaron el famoso “Fantasy Bra” en uno de los emblemáticos desfiles de la marca. Así que, claramente había muchas cosas que quería preguntarle a Candice cuando por fin pude sentarme con ella a tener una plática muy Cosmo, especialmente, después de que se acaba de vivir la más reciente edición del Victoria’s Secret Fashion Show, pues quería saber todo sobre este y cómo ella se prepara para un evento de esta magnitud.

Hola, Candice. Primero que nada, me gustaría empezar platicando sobre el más reciente desfile de Victoria’s Secret, ¿cuál fue tu momento favorito de esta edición?

¿En la pasarela o backstage? Me divertí tanto en este último desfile. Bueno, voy a hablar de la pasarela, usé un look que era un set de bra y panty blanco con una pieza de chiffon fue mi favorito. Es chistoso porque todo el mundo sueña con usar las alas más grandes, pero yo soy más feliz cuando no llevo nada pesado porque puedo sentirme más cómoda y natural. Se ve la diferencia en la caminata cuando no llevas alas pesadas.

¿Tienes algún ritual pre-desfile el día del show?

Creo que ese día solo trato de calmar mis nervios lo más posible. Trato de dormir bien, eso es muy importante. Desayunar bien también porque estamos ahí todo el día. Y fuera de eso, tratar de disfrutar el momento porque hay muchos nervios y se siente como una experiencia extracorporal, pero poder estar ahí con mis amigas y reírnos ayuda mucho.

¿Llevas algún lucky charm contigo?

Normalmente no, pero este año sí lo hice. Llevé unos cristales, no sé si funcionaron o no, pero hay mucha energía y soy muy sensible, así que por lo menos lo intento.

Todo esto que mencionábamos es el día del desfile, pero tu preparación debe empezar desde antes, ¿cómo entras en angel-mode? O, ¿siempre estás en él?

(Risas) No, definitivamente no siempre estoy en angel-mode. Diría que aproximadamente un mes antes empieza mi countdown, lo trato como mis propias olimpiadas, haciendo ejercicio y cuidándome mucho. Literalmente me pongo mis sueros faciales en todo el cuerpo (risas), lo que sea que pueda hacer para cuidarme es la preparación.

¿Hay alguna canción que te haga sentir empoderada y te ayude a prepararte?

Tengo una playlist en Spotify que es como para hype. Beyoncé y Rihanna están en ella. Hay una canción que me gusta mucho últimamente que se llama “Paid to Exist”.

Extrañamente, a veces escucho música triste para animarme porque es el tipo de música que me recuerda lo poderosa que soy como mujer y las cosas que he superado en mi vida y mi carrera y eso me ayuda a decirme a mí misma “Lo tienes”.

Me imagino que durante este tiempo la vida empieza a ponerse un poco loca, ¿qué te ayuda a mantener los pies en la tierra cuando todo se pone así?

Creo que cuando tienes hijos, diariamente te mantienen humilde (risas), así que realmente no es un problema para mí. Normalmente estoy lidiando con algún tema de la escuela o historias de mis hijos, esa es mi vida.

¿Cuándo te sientes más sexy?

Después de estar de vacaciones y que traigo un buen bronceado y estoy descansada y en paz. Probablemente en una playa.

¿Cuál es tu guilty pleasure más inesperado?

No sé qué tan inesperado, pero diría que dormir. No sé me ocurre nada más que sea raro, tal vez un par de copas de vino.

Entre todos los proyectos en los que has trabajado en tu carrera, ¿cuál sdirías que ha sido tu photoshoot más icónico hasta ahora?

Creo que mi portada para Vogue Italia hace como diez años. LA tomó Stephen Meisel y fue un shooting muy especial porque trabajar con él es algo increíble y me enseñó como iluminarme a mí misma. Fue algo en el momento y tiempo correcto y me encantan esas fotos.

Al finalizar nuestra entrevista, Candice fue anfitriona de un evento en la tienda, donde convivió con algunas VIPs amigas de la marca, como Aislinn Derbez, Azul Guaita, Marian Krawstor, Aisha Dose y Tammy Parra, entre otras, además de conocer a algunas clientas, quienes ganaron la oportunidad de conocer a la icónica supermodelo a través de una dinámica en días previos.

Todo se complementó con una selección de la colección Holiday 2025, curada por Candice con sus piezas favoritas, que las asistentes podían aprovechar para comparar durante su visita y, por supuesto, Candice también lució algunas de ellas.