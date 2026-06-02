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Equidad

Male gaze: cómo la mirada masculina ha construido la imagen de la “mujer perfecta”

Así ha influido la mirada masculina en la construcción de los ideales de belleza femenina, según la teoría del male gaze.

Junio 02, 2026 • 
Melisa Velázquez
Male gaze: cómo la mirada masculina ha construido la imagen de la “mujer perfecta”

Male gaze: cómo la mirada masculina ha construido la imagen de la “mujer perfecta”

Getty Images

Durante décadas, la imagen de la “mujer perfecta” ha estado marcada por estándares de belleza principalmente impulsados por el cine y los medios de comunicación, que están directamente relacionados con la teoría del male gaze.

La imagen de la mujer ideal ha estado asociada a cuerpos esbeltos, rasgos armoniosos, juventud permanente y una feminidad cuidadosamente construida, y detrás de estos cánones de belleza se encuentra la influencia de la llamada mirada masculina.

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¿Qué dice la teoría del male gaze y cómo influye en los estándares de la mujer perfecta?

El término fue creado en 1975 por la teórica de cine Laura Mulvey, para describir la forma en que las mujeres eran representadas en las películas desde una perspectiva masculina, pues las protagonistas femeninas no sólo representaban un personaje dentro del film, también estaban representadas para satisfacer las expectativas y deseos de los espectadores masculinos.

Con el tiempo, el concepto de male gaze se extendió más allá del cine para explicar cómo industrias como la moda, la publicidad y la televisión promovieron un ideal de belleza femenina centrado en la juventud, la delgadez y la sensualidad.

Male gaze: cómo la mirada masculina ha construido la imagen de la “mujer perfecta”

Male gaze: cómo la mirada masculina ha construido la imagen de la “mujer perfecta”

Getty Images

¿Cómo ha evolucionado el male gaze o la “mirada masculina”?

Las redes sociales han reavivado el debate sobre el male gaze, y aunque han impulsado una mayor diversidad de cuerpos y estilos de vida, también han generado nuevas presiones estéticas que siguen dando de qué hablar.

Al mismo tiempo, movimientos de empoderamiento femenino y diversidad corporal han promovido una visión de la belleza basada en la autenticidad y la expresión individual, más allá de las expectativas externas.

Por otra parte, las redes sociales no son las únicas en poner el término de male gaze de nuevo sobre la mesa, la tercera temporada de Euphoria y la forma en cómo representó a las protagonistas femeninas, dio mucho de qué hablar.

Más que una crítica a los hombres, se trata de una reflexión sobre las estructuras culturales que han moldeado durante años la percepción de lo que significa ser una “mujer perfecta” y sobre la posibilidad de redefinir esos ideales desde una perspectiva más amplia e inclusiva.

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