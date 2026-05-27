Durante décadas, la idea de la paternidad estuvo ligada a figuras paternas distantes y estrictas; sin embargo, con el paso de los años ese patrón ha cambiado, dando lugar a las “girl dad”, donde las niñas son criadas por padres cariñosos y más presentes.

Más allá de tratarse de una simple etiqueta viral, el concepto se ha convertido en una forma distinta de entender la masculinidad, la crianza y hasta las relaciones amorosas, pues no es lo mismo el efecto de tener un padre presente o ausente.

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¿Qué es una girl dad?

La relación de una niña con su padre, es uno de los vínculos más importantes de su desarrollo emocional, que impacta directamente en el tipo de mujer en que se convertirá, de ahí la importancia de tener un padre cariñoso y presente.

El término de girl dad se popularizó cuando los hombres comenzaron a hacerse más presentes en las vidas de sus hijas, participando en su crianza, mostrando sensibilidad y rompiendo con los estereotipos tradicionales para que sus hijas se sientan más seguras, escuchadas y valoradas.

¿Qué pasa cuando ser una girl dad se sale de control?

Sin embargo, especialistas en psicología advierten que, cuando esa conexión se vuelve excesivamente dependiente o idealizada, también puede generar consecuencias negativas en la vida adulta y en las relaciones sentimentales.

Y es que ser una girl dad no es un problema por sí mismo, el conflicto comienza cuando el padre se convierte en el principal referente emocional, al punto de dificultar su autonomía y la toma de decisiones o la construcción de otros vínculos sanos.

Por otra parte, en algunos casos, ciertos hombres pueden desarrollar sobreprotección extrema o expectativas poco realistas tanto hacia sus hijas como hacia sus parejas.

¿Qué significa ser una “girl dad” y cómo impacta en tus relaciones sentimentales? Getty Images

¿Cómo dificulta las relaciones sentimentales ser una girl dad?

Uno de los efectos más comunes es la tendencia a buscar parejas que reproduzcan el rol protector o dominante del padre, algunas mujeres incluso pueden desarrollar expectativas irreales sobre cómo debe comportarse una pareja, esperando atención constante, validación absoluta o niveles de protección difíciles de sostener en una relación adulta.

En otros casos las girl dad también pueden desarrollar patrones de relaciones donde la dependencia emocional es la protagonista, tienen miedo a ser abandonadas y tienen dificultades para establecer límites claros y sanos.

Psicólogos también señalan que algunas mujeres criadas bajo dinámicas muy paternalistas tienen más dificultades para tolerar la frustración o tomar decisiones sin apoyo externo.

¿Es malo ser una girl dad?

Actualmente, el término “girl dad” también forma parte de conversaciones sobre vínculos familiares, autoestima y relaciones amorosas, en redes sociales incluso se ha popularizado como una identidad ligada a mujeres que valoran profundamente la figura paterna en sus vidas.

Sin embargo, más allá de las etiquetas, expertos coinciden en que lo verdaderamente importante es construir relaciones familiares sanas, afectivas y emocionalmente equilibradas.