¿Te están haciendo perder el tiempo? 7 señales de que tu situationship nunca será una relación seria

Las situationships se caracterizan por ser relaciones muy intensas porque combinan conexión emocional y mucha química, pero que carecen de un compromiso formal, y que con el paso del tiempo, se quedan en eterno “casi algo”.

Aunque algunas personas disfrutan este tipo de dinámica, otras terminan emocionalmente agotadas esperando una relación que quizá nunca llegará. La gran pregunta es: ¿cómo saber si realmente existe futuro o si solo te están haciendo perder el tiempo?

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¿Por qué las situationship pueden ser peligrosas?

La ambigüedad de las situationship, puede generar confusión, hace que analices cada detalle y que incluso justifiques comportamientos que normalmente no aceptarías, y aunque puedes convencerte de que “solo necesita tiempo”, la incertidumbre constante suele ser una señal de que la relación no avanza realmente.

Cuando un vínculo tiene futuro, existe intención, dirección y crecimiento; cuando no, solo repite el mismo ciclo de dudas y espera, mientras sigues invirtiendo emociones en algo que no te da estabilidad.

Señales de que tu situationship nunca será una relación seria

Estas señales demuestran que tu situationship no tiene un futuro real, y aunque te duela, nunca llegará a ser una relación formal en la que valga la pena invertir tu tiempo y energía.

Evita ponerle nombre a la relación

Si cada vez que intentas definir la relación la otra persona evita el tema o responde con frases ambiguas como “dejemos que fluya”, puede ser una señal de que no busca un compromiso serio.

Te busca cuando le conviene

Cuando alguien desaparece por días y sólo regresa cuando le conviene o necesita atención, la relación termina girando únicamente alrededor de sus necesidades, y esa falta de constancia y reciprocidad suele ser una señal de desequilibrio emocional.

No te incluye en su vida

Si apenas conoces a sus amigos, familia o planes de vida, y la relación se limita a espacios privados, puede ser una señal de que no te ve como una pareja a futuro, pues cuando alguien busca algo serio, suele integrarte poco a poco en su vida cotidiana.

¿Te están haciendo perder el tiempo? 7 señales de que tu situationship nunca será una relación seria Maria Korneeva/Getty Images

Se interesa sólo por lo físico

Aunque la química y la atracción sean intensas, si faltan conversaciones profundas, interés emocional y planes juntos, es probable que la relación se sostenga solo en lo físico, y aunque el deseo puede iniciar un vínculo, rara vez es suficiente para construir algo estable.

No habla de planes a futuro

Si evita hacer planes contigo y todo se limita al presente, puede ser una señal de que no te ve en su futuro, pues cuando alguien realmente quiere una relación seria, suele incluirte naturalmente en sus planes, incluso en los más pequeños.

Te sientes confundida la mayor parte del tiempo

Una gran señal de alerta es sentirte constantemente confundida, analizando mensajes o dudando de las intenciones de la otra persona, aunque toda relación tiene problemas, una conexión sana no debería hacerte vivir en incertidumbre emocional permanente.

Sus palabras no coinciden con sus acciones

Aunque alguien diga que le importas o que quiere algo contigo, lo realmente importante son sus acciones. El interés genuino se demuestra con constancia, compromiso y claridad, no solo con palabras bonitas.