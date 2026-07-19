En los últimos años, la idea de energía femenina y masculina ha cobrado popularidad como una forma simbólica de explicar distintas maneras de pensar, actuar y relacionarse, y aunque no están determinadas por el género ni son conceptos científicos estrictos, muchas personas las utilizan dentro del crecimiento personal y la espiritualidad.

Algunas personas se identifican más con cualidades intuitivas y receptivas, mientras que otras destacan por una mentalidad estructurada, protectora y enfocada en la acción, características asociadas simbólicamente con una energía masculina.

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¿Qué significa tener una energía masculina desarrollada?

Tener una energía masculina muy desarrollada no significa ser una persona fría, autoritaria o poco sensible, más bien se relaciona con cualidades como la determinación, la disciplina, el pensamiento lógico, la independencia y la capacidad de actuar con decisión y afrontar los desafíos con confianza.

Una mujer con energía masculina muy desarrollada, suele sentirse cómoda tomando la iniciativa, resolviendo problemas y enfrentando desafíos con una actitud práctica.

¿Tienes una energía masculina muy desarrollada? Estos son sus rasgos más comunes y sus beneficios y desventajas Getty Images

Beneficios de tener una energía masculina desarrollada

Cuando se tiene la energía masculina equilibrada, tiene grandes beneficios para el desarrollo personal, e incluso el profesional, ya que favorece la disciplina para mantener hábitos saludables, alcanzar objetivos y superar obstáculos.

También fortalece la capacidad de resolver problemas de forma práctica y eficiente, brinda determinación para afrontar los desafíos, impulsa la independencia y la confianza en las propias capacidades, y también potencia un liderazgo positivo, capaz de inspirar, motivar y guiar a otras personas.

Desventajas de la energía masculina

Aunque una energía masculina desarrollada puede ofrecer muchas fortalezas, cuando se lleva al extremo también puede presentar algunos desafíos, entre ellos se encuentran la dificultad para mostrar vulnerabilidad o pedir ayuda, la necesidad de mantener todo bajo control.

Y es que la competitividad constante que genera presión por lograr más, la desconexión con las propias emociones o las de los demás debido al predominio de la lógica, y la tendencia a asumir demasiadas responsabilidades por exceso de autosuficiencia, deja de lado el descanso y el apoyo de otras personas.

Energía masculina y femenina equilibradas

Tener una energía masculina desarrollada puede ser una fortaleza para alcanzar metas y afrontar desafíos, siempre que se mantenga en equilibrio junto a la femenina, pues más que etiquetas rígidas, los conceptos de energía masculina y femenina pueden entenderse como una forma de reflexionar sobre los rasgos de la personalidad que conviene fortalecer o equilibrar.